Відео бійки оприлюднили в телеграм-каналах. Користувачі впізнали на ньому Ростолопу, інформує 24 Канал.

До речі В Ірпені чоловік облив бензином жінку та підпалив її

Причина конфлікту невідома. Однак на кадрах чутно, як адвокатка вигукує "що ви виносите". Далі вона вдалась до методів "тягання за волосся".

Зверніть увагу! 24 Канал звернувся за інформацією щодо бійки до поліції Київщини. Там зауважили, що ситуацію уточнюють. Як тільки з'являться деталі, ми доповнимо цей матеріал.

Дивіться відео бійки:

Що відомо про Євгенію Ростополу

Ростолопа нібито працювала з незаконними забудовниками Ірпеня. У 2020 році вона балотувалась у списку партії “Слуга народу” до міської ради.

Євгенія Ростолопа також є бізнес-партнеркою Катерини Панчук. "Акценти" пишуть, що вона має багаторічні зв’язки з російськими спецслужбами.

Жінка, яку, ймовірно, побила адвокатка, публічно звернулась до Ради адвокатів Київської області з прохання позбавити Євгенію Ростолопу свідоцтва адвоката. Однак її імені не називають.

Бійка у Києві

У Києві спалахнув гучний скандал після затримання водія BMW. Чоловік накинувся на правоохоронця, а його дружина знімала відео для інстаграму.

Затриманий їхав на швидкості 160 кілометрів за годину. Зупинили його через низку порушень. Зокрема, недотримання безпечної дистанції та інтервалу, а також – невикористання попереджувальних сигналів під час зміни напрямку руху.