В Ірпені адвокатка Євгенія Ростолопа побила жінку, – ЗМІ

В Ірпені між жінками виник конфлікт, який призвів до бійки. У мережі пишуть, що учасницею конфлікту була місцева адвокатка Євгенія Ростолопа.

Відео бійки оприлюднили в телеграм-каналах. Користувачі впізнали на ньому Ростолопу, інформує 24 Канал.

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Причина конфлікту невідома. Однак на кадрах чутно, як адвокатка вигукує "що ви виносите". Далі вона вдалась до методів "тягання за волосся".

24 Канал звернувся за інформацією щодо бійки до поліції Київщини. Там зауважили, що ситуацію уточнюють. Як тільки з'являться деталі, ми доповнимо цей матеріал.

Дивіться відео бійки:

Що відомо про Євгенію Ростолопу

Ростолопа нібито працювала з незаконними забудовниками Ірпеня. У 2020 році вона балотувалась у списку партії “Слуга народу” до міської ради.

Євгенія Ростолопа також є бізнес-партнеркою Катерини Панчук. "Акценти" пишуть, що вона має багаторічні зв’язки з російськими спецслужбами.

Жінка, яку, ймовірно, побила адвокатка, публічно звернулась до Ради адвокатів Київської області з прохання позбавити Євгенію Ростолопу свідоцтва адвоката. Однак її імені не називають.

Бійка у Києві

У Києві спалахнув гучний скандал після затримання водія BMW. Чоловік накинувся на правоохоронця, а його дружина знімала відео для інстаграму.

Затриманий їхав на швидкості 160 кілометрів за годину. Зупинили його через низку порушень. Зокрема, недотримання безпечної дистанції та інтервалу, а також – невикористання попереджувальних сигналів під час зміни напрямку руху.