Адвокатку родини Гандзюк позбавили права голосу: про "дивні речі" навколо суду над Мангером

Адвокатку родини Катерини Гандзюк – Євгенію Закревську – видалили з процесу про обрання запобіжного заходу голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру. Останнього підозрюють у причетності до організації замовного вбивства Гандзюк.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook подруга Катерини Гандзюк Марина Хромих.

Читайте також: Відсторонення Мангера від керівництва Херсонською ОДА – чинне: суд відхилив апеляцію

За її словами, відсторонення адвокатки схоже на сплановану схему:

– Владиславу Мангеру вручили підозру.

– Одразу після цього почали відбуватися "дивні речі": у когось із причетних до судового процесу ламалися замки, до когось невідомі залазили додому, за кимось стежили.

– Стежили й за адвокаткою Євгенією Закревською, причому з автомобіля із херсонськими номерами.

– Закревська подала відповідну заяву до СБУ.

– І тут адвокати Мангера запропонували видалити Закревську з судового процесу, тому що "вона тепер – потерпіла".

– Суд задовольнив цю пропозицію.

Іншими словами, Закревська відтепер "позбавлена голосу в судовому процесі" і виступати на суді можуть тільки прокурори – "ті самі, якими керує генпрокурор без юридичної освіти".

Коротко про вбивство Гандзюк та ймовірну причетність до нього Мангера

31 липня у Херсоні Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою, внаслідок чого жінка зазнала опіки тіла. 22 серпня правоохоронці повідомили, що затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.

4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті – поліорганна недостатність та хімічні опіки 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.

Активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обвинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.

3 грудня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк. За його словами, мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади. 4 грудня 2018 року правоохоронці заочно оголосили Левіну про підозру у причетності до вбивства Гандзюк. Ймовірно, Левін переховується у Домінікані. Його оголошено у розшук.

Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним.

11 лютого очільнику Херсонської облради Мангеру оголосили підозру у замовленні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід: арешт на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень. Того ж дня за Мангера заставу внесли. 18 лютого Мангер уже вийшов на роботу.