Адвокату-антикорупціонеру погрожують, під двері принесли вінки, труну і сокиру: фото

Правозахисник Роман Лихачов з міста Чугуїв, що на Харківщині, заявив про погрози на свою адресу. Невідомі вночі 26 серпня доставили вінок і сокиру до будинку в мікрорайоні Авіатор, де розташована Чугуївська правозахисна група, а також труну – до його будинку.

Роман Лихачов зазначив, що на похоронній стрічці був напис: "Ромочка, якщо не припиниш займатися ху***ю, то наступна (сокира – ред. 24 канал) буде у тебе в голові".

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Роман Лихачов – заступник голови групи "Мережі антикорупційних центрів". Він розповів, що останнім часом правозахисна група дуже активно зайнялася розслідуванням про роботу "наливайок" в Чугуєві, торгівлю без ліцензії в кафе і схеми ухилення від податків.

Лихачов додав, що ці заклади пов'язані з помічником народного депутата Дмитра Шенцева – депутатом Чугуївської міської ради Русланом Овчаренком.



Роману Лихачу принесли вінок/ Фото з Facebook-сторінки Романа Лихачова

Адвокат-антикорупціонер повідомив, що він викликав поліцію, тож слідчі дії тривають. Він також нагадав про "попередження" активісту Миколі Бичку, якого знайшли повішеним у лісі.

Упевнений, що поліція знову нікого не знайде... Ніхто з нашої команди зупинятися не збирається. Для поліції та прокуратури: завершувати життя самогубством не збираюся,

– наголосив Роман Лихачов.

Він також зауважив, що чекатиме відповідної реакції від нової команди народних депутатів і президента України.



Труну принесли до будинку адвоката/ Фото з Facebook-сторінки Романа Лихачова



Невідомі погрожують адвокату-антикорупціонеру/ Фото з Facebook-сторінки Романа Лихачова

Колега Лихачова Дмитро Булах заявив, що погрожують правозахиснику за його активну громадську діяльність у Чугуєві.

"Минулоріч у цьому ж районі, поруч з Чугуєвим, попереджали Миколу Бичко. Потім його знайшли повішеним у лісі. Я переконаний, що тоді це було вбивство. Тепер ось таке неоригінальне попередження отримав Роман Лихачов. Тепер подивимось на реакцію поліції", – написав він.

Що відомо про смерть Миколи Бичка? У Чугуєві, що на Харківщині, 5 червня 2018 року знайшли повішеним юного екоактивіста з селища Есхар Миколу Бичка. Бичко був активним членом громади Есхара і адміністратором групи "Ініціативна молодь Есхара". Він неодноразово піднімав проблему забруднення місцевих водойм, а 16 травня написав, що для виявлення можливих порушень в Есхар приїжджала екологічна комісія. Пізніше виявилося, що селищна рада виділяє значні кошти на ремонт очисних споруд, а ці гроші тотально розкрадаються.



Його тіло знайшли через добу, повішене в місцевому лісі. Ємність з водою стояла поруч. Ані друзі, ані родичі, ані колеги Миколи не повірили в його самогубство. Вони стверджують, що хлопець не мав схильності до суїцідальних настроїв, був життєрадісним і займався на його думку дуже важливою справою.



28 грудня 2018 року поліція Харківської області закрила справу про вбивство Бичка.