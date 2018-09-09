Як приготувати аджику: прості рецепти на зиму без варіння
Аджика – прекрасне доповнення до м'яса, печеної картоплі, а такої її можна просто намазати на хліб. У сезон перцю та помідорів спробуйте один з рецептів аджики, аби насолоджуватись смаком овочів навіть взимку.
Готувати аджику можна без варіння – це суттєво скоротить час приготування, а смак не залишить нікого байдужим. LifeStyle 24 пропонує три рецепти аджики, яку можна подавати до столу одразу або зберігати на зиму.
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Аджика без варіння
Рецепт аджики без варіння на зиму
Інгредієнти:
- помідор – 4 кг;
- перець болгарський – 1,5 кг;
- перець чилі – 3 шт;
- часник – 200 г;
- оцет (9%) – 200 мл;
- сіль – 2 ст. л.
Рецепт приготування аджики без варіння на зиму:
1. Помідори добре вимийте та просушіть. Болгарський перець теж вимийте, просушіть, обріжте плодоніжки. Насіння можете не видаляти – це вже на ваш розсуд.
2. Почистіть часник та перець чилі. У чилі зріжте плодоніжки.
3. Перекрутіть всі інгредієнти через м'ясорубку, додайте оцет та сіль. Добре перемішайте і залиште на одну годину.
4. Потім ще раз перемішайте аджику і розкладіть в простерилізовані банки, закатайте та зберігайте в темному прохолодному місці.
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Зелена аджика
Рецепт зеленої аджики на зиму
Інгредієнти:
- перець зелений (гострий) – 500 г;
- кінза – 250 г;
- петрушка – 250 г;
- часник – 1 головка;
- коріандр – 1 ст. л.;
- сіль за смаком.
Рецепт приготування зеленої аджики на зиму:
1. Зелений перець помийте, просушіть, зріжте плодоніжку і вичистіть насіння. Якщо ви хочете, щоб аджика була гострою – насіння залиште.
2. Перець та часник перекрутіть через м'ясорубку. Решітка повинна бути з дрібними отворами. Зелень дрібно поріжте ножем.
3. У суміш додайте мелений коріандр і сіль, перемішайте. Розкладіть в простерилізовані банки, закатайте та зберігайте в темному прохолодному місці.
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Аджика з базиліком та горіхами
Рецепт аджики з базиліком та горіхами на зиму
Інгредієнти:
- базилік (свіжий) – 300 г;
- часник – 200 г;
- перець чилі – 250 г;
- горіхи грецькі – 200 г;
- оливкова олія – 1 ст. л.;
- соєвий соус – 1 ч. л.;
- оцет – 1 ч. л.;
- сіль за смаком.
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Рецепт приготування аджики з базиліком та горіхами на зиму:
1. Зелень помийте, часник та перець почистіть. Горіхи легенько обсмажте для ароматності. Всі інгредієнти пропустіть через м'ясорубку.
2. Перемішайте аджику, додайте олію, оцет та соєвий соус.
3. Викладіть в стерилізовані банки та закрийте. Зберігати у прохолодному місці.