"Аерофлот" виплатить компенсацію постраждалим внаслідок авіакатастрофи

Російська авіакомпанія "Аерофлот" планує виплатити грошову компенсацію постраждалим та сім'ям загиблих в авіакатастрофі у "Шереметьєво". Нагадаємо, що під час аварійної посадки літака Superjet 100 5 травня загинула 41 людина з 78.

Російські авіалінії заявили, що виплатять по мільйону рублів компенсації тим пасажирам, яким не потрібна була госпіталізація.

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А от пасажири, які опинилися на лікарняних ліжках, отримають по два мільйони рублів компенсації. Натомість сім'ям загиблих пообіцяли дати по п'ять мільйонів рублів.

В авіакомпанії наголосили, що подати заяву на виплату можна лише у представництві "Аерофлоту" у Мурманську або ж в офісах власного продажу авіакомпанії у Москві.

Що відомо про авіакатастрофу у "Шереметьєво"?Ввечері, 5 травня, у московському аеропорту "Шереметьєво" аварійно сів пасажирський літак, який виконував рейс до Мурманська. Під час посадки у лайнера зайнявся хвіст. Основною причиною того, що багатьом людям у хвостовому відсіку не вдалося врятуватися вважають спроби пасажирів бізнес-класу дістати з багажних полиць ручну поклажу. Відомо також, що 9 потерпілих наразі перебувають у трьох різних лікарнях Москви. Серед них є українка. Двоє людей – у важкому стані в реанімації. Загалом внаслідок авіакатастрофи загинула 41 людина, з них – двоє дітей. Наразі основною версією трагедії є помилка пілотів.

Загалом протягом останнього року у Росії виникло щонайменше вісім неприємних ситуацій із літаком Sukhoi Superjet 100.

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