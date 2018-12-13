Аерофобія: як позбутися страху авіаперельотів
Багато людей відчувають тривогу або занепокоєння під час польоту. Одні люди відчувають просто неприємні відчуття через турбулентність чи переповнений простір, інші ж впадають у паніку під час зльоту.
Такий страх відомий як аерофобія, пише лікар Сергій Кістеньов в Instagram.
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Лікар зазначає, що немає конкретної причини аерофобії, бо страх зазвичай виникає через інші фактори:
- генетичне успадкування або ж змодельований батьками;
- підвищений вплив ЗМІ, які показують авіаційні події або інші інциденти;
- відсутність контролю ситуації;
- страх нудоти (еметофобія);
- страх висоти (акрофобія);
- страх замкнутих просторів (клаустрофобія).
Аерофобія – симптоми
Іноді робота над цими специфічними фобіями може допомогти вирішити і аерофобію.
• холодні руки;
• тремтіння;
• відчуття задухи;
• нудота;
• плутане дихання.
Ці симптоми можуть виникнути, коли людина думає про політ, про те, щоб сісти в літак або під час польоту.
Лікування аерофобії
Страх перед польотами переважно лікується за допомогою психотерапії, ліків або їх комбінації.
Аерофобія: лікування
За допомогою експозиційної терапії можна позбутися аерофобії. Під час такої терапії важливу роль відіграють увагу, концентрація і цілеспрямовані зусилля під час контакту з подразниками, які травмують. Лікування полягає в повторному переживанні негативних емоцій під час посиленої роботи свідомості.
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Допоможе людині перевірити ірраціональні моделі мислення щодо польоту когнітивно-поведінкова терапія. Критичним фокусом психотерапевтичних втручань є зміна мислення пацієнта, його способу сприйняття певної життєвої ситуації.
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