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      Аерофобія: як позбутися страху авіаперельотів

      432 Читать новость на русском
      Аерофобія: симптоми, причини та лікування
      Аерофобія: симптоми, причини та лікування / professor-thomas.com

      Багато людей відчувають тривогу або занепокоєння під час польоту. Одні люди відчувають просто неприємні відчуття через турбулентність чи переповнений простір, інші ж впадають у паніку під час зльоту.

      Такий страх відомий як аерофобія, пише лікар Сергій Кістеньов в Instagram.

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      Лікар зазначає, що немає конкретної причини аерофобії, бо страх зазвичай виникає через інші фактори:

      1. генетичне успадкування або ж змодельований батьками;
      2. підвищений вплив ЗМІ, які показують авіаційні події або інші інциденти;
      3. відсутність контролю ситуації;
      4. страх нудоти (еметофобія);
      5. страх висоти (акрофобія);
      6. страх замкнутих просторів (клаустрофобія).

      Аерофобія – симптоми
      Аерофобія – симптоми

      Іноді робота над цими специфічними фобіями може допомогти вирішити і аерофобію.

       
      Аерофобія – симптоми
      • почастішання пульсу;
      • холодні руки;
      • тремтіння;
      • відчуття задухи;
      • нудота;
      • плутане дихання.

      Ці симптоми можуть виникнути, коли людина думає про політ, про те, щоб сісти в літак або під час польоту.

      Лікування аерофобії

      Страх перед польотами переважно лікується за допомогою психотерапії, ліків або їх комбінації.

      Аерофобія: лікування
      Аерофобія: лікування​

      За допомогою експозиційної терапії можна позбутися аерофобії. Під час такої терапії важливу роль відіграють увагу, концентрація і цілеспрямовані зусилля під час контакту з подразниками, які травмують. Лікування полягає в повторному переживанні негативних емоцій під час посиленої роботи свідомості.

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      Допоможе людині перевірити ірраціональні моделі мислення щодо польоту когнітивно-поведінкова терапія. Критичним фокусом психотерапевтичних втручань є зміна мислення пацієнта, його способу сприйняття певної життєвої ситуації.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Психологія Здоров'я
      Джерело: 24 Канал
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