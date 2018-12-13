Аерофобія: як позбутися страху авіаперельотів

Багато людей відчувають тривогу або занепокоєння під час польоту. Одні люди відчувають просто неприємні відчуття через турбулентність чи переповнений простір, інші ж впадають у паніку під час зльоту.

Такий страх відомий як аерофобія, пише лікар Сергій Кістеньов в Instagram.

Читайте також: Як страх впливає на здоров’я людини

Лікар зазначає, що немає конкретної причини аерофобії, бо страх зазвичай виникає через інші фактори:

генетичне успадкування або ж змодельований батьками; підвищений вплив ЗМІ, які показують авіаційні події або інші інциденти; відсутність контролю ситуації; страх нудоти (еметофобія); страх висоти (акрофобія); страх замкнутих просторів (клаустрофобія).



Аерофобія – симптоми

Іноді робота над цими специфічними фобіями може допомогти вирішити і аерофобію.

Аерофобія – симптоми • почастішання пульсу;

• холодні руки;

• тремтіння;

• відчуття задухи;

• нудота;

• плутане дихання.

Ці симптоми можуть виникнути, коли людина думає про політ, про те, щоб сісти в літак або під час польоту.

Лікування аерофобії

Страх перед польотами переважно лікується за допомогою психотерапії, ліків або їх комбінації.



Аерофобія: лікування​

За допомогою експозиційної терапії можна позбутися аерофобії. Під час такої терапії важливу роль відіграють увагу, концентрація і цілеспрямовані зусилля під час контакту з подразниками, які травмують. Лікування полягає в повторному переживанні негативних емоцій під час посиленої роботи свідомості.

Читайте також: Чого бояться українці: найпоширеніші фобії

Допоможе людині перевірити ірраціональні моделі мислення щодо польоту когнітивно-поведінкова терапія. Критичним фокусом психотерапевтичних втручань є зміна мислення пацієнта, його способу сприйняття певної життєвої ситуації.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.