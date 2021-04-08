Аеропорту "Дніпропетровськ" більше немає: нову назву ще не обрали

Аеропорт "Дніпропетровськ" перейменували на "Дніпро". Однак це ще не повне оновлення назви дніпровського летовища. Згодом до неї ще мають додати ім'я визначної людини.

Таку інформацію опублікував у своєму фейсбуці міністр інфраструктури Владислав Криклій. Зміна назви відбулася 8 квітня.

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Детальніше про перейменування

Назву на "Дніпро" змінили в одразу в кількох місцях:

сертифікатах аеродрому;

збірнику аеронавігаційної інформації;

в інформаційних матеріалах;

сайті летовища;

у реєстрах.

Незмінною станом на 6 годину вечора 8 квітня є тільки назва фейсбук сторінки.



Сторінка аеропорту у фейсбуці / Скриншот 24 каналу

Вибір нової назви

За словами Криклія, повне перейменування відбудеться незабаром. Перед цим проведуть голосування.

Цієї весни жителі Дніпра та Дніпропетровської області зможуть проголосувати, на честь якого знакового історичного діяча назвуть новий аеропорт. Міжнародний аеропорт "Дніпро імені ...",

– додав міністр.

З яких імен можна буде обирати, він не уточнив. Також невідомо, чи можна буде пропонувати свої варіанти та як буде відбуватися голосування.