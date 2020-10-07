Міжнародний аеропорт "Львів" відновлює десяток напрямків починаючи з жовтня. Тепер туристи зможуть лоукостами мандрувати у Польщу, Італію, Чехію та інші країни.

Львівський аеропорт відновить заморожені через карантин польоти компаній Ryanair, Wizz Air та Sky Up протягом 3 місяців – жовтня, листопада та грудня. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба аеропорту "Львів".

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Куди можна буде полетіти з Wizz Air

Угорська авіакомпанія Wizz Air відновить рейси з аеропорту "Львів" у 3 етапи:

Нові рейси 3 жовтня:

Львів – Братислава;

Братислава – Львів.

Нові рейси з 20 жовтня:

Львів – Таллін;

Таллін – Львів.

Нові рейси з 4 листопада:

Львів – Вільнюс;

Вільнюс – Львів.



Літаками Wizz Air можна буде полетіти до країн Балтії та Словаччини / Фото аеропорту "Львів"

Куди можна буде полетіти з Ryanair

Ірландська авіакомпанія Ryanair відновлюватиме рейси з львівського аеропорту також у 3 етапи:

Нові напрямки з 10 жовтня:

Познань – Львів;

Львів – Познань.

Нові напрямки з 25 жовтня:

Львів – Меммінген;

Меммінген – Львів;

Львів – Варшава (Модлін);

Варшава (Модлін) – Львів.

Нові напрямки з 27 жовтня:

Львів – Краків;

Краків – Львів.



Літаки Ryanair літатимуть до Польщі / Фото аеропорту "Львів"

Куди можна буде полетіти з Sky Up

Водночас українська авіакомпанія Sky Up відкриває нові рейси у 5 етапів:

Нові рейси з 1 листопада:

Прага – Львів;

Львів – Прага.

Нові рейси з 2 листопада:

Львів – Неаполь;

Неаполь – Львів.

Нові рейси з 3 листопада:

Львів – Париж Бове;

Париж Бове – Львів.

Нові рейси з 5 листопада:

Тель-Авів – Львів;

Львів – Тель-Авів.

Нові рейси з 24 грудня:

Львів – Дубаї;

Дубаї – Львів.



Літаки Sky Up літатимуть до Франкції, Італії, Чехії тощо / Фото аеропорту "Львів"