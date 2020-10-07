Аеропорт "Львів" відновлює низку міжнародних авіарейсів: куди можна полетіти
Міжнародний аеропорт "Львів" відновлює десяток напрямків починаючи з жовтня. Тепер туристи зможуть лоукостами мандрувати у Польщу, Італію, Чехію та інші країни.
Львівський аеропорт відновить заморожені через карантин польоти компаній Ryanair, Wizz Air та Sky Up протягом 3 місяців – жовтня, листопада та грудня. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба аеропорту "Львів".
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Куди можна буде полетіти з Wizz Air
Угорська авіакомпанія Wizz Air відновить рейси з аеропорту "Львів" у 3 етапи:
- Нові рейси 3 жовтня:
- Львів – Братислава;
- Братислава – Львів.
- Нові рейси з 20 жовтня:
- Львів – Таллін;
- Таллін – Львів.
- Нові рейси з 4 листопада:
- Львів – Вільнюс;
- Вільнюс – Львів.
Літаками Wizz Air можна буде полетіти до країн Балтії та Словаччини / Фото аеропорту "Львів"
Куди можна буде полетіти з Ryanair
Ірландська авіакомпанія Ryanair відновлюватиме рейси з львівського аеропорту також у 3 етапи:
- Нові напрямки з 10 жовтня:
- Познань – Львів;
- Львів – Познань.
- Нові напрямки з 25 жовтня:
- Львів – Меммінген;
- Меммінген – Львів;
- Львів – Варшава (Модлін);
- Варшава (Модлін) – Львів.
- Нові напрямки з 27 жовтня:
- Львів – Краків;
- Краків – Львів.
Літаки Ryanair літатимуть до Польщі / Фото аеропорту "Львів"
Куди можна буде полетіти з Sky Up
Водночас українська авіакомпанія Sky Up відкриває нові рейси у 5 етапів:
- Нові рейси з 1 листопада:
- Прага – Львів;
- Львів – Прага.
- Нові рейси з 2 листопада:
- Львів – Неаполь;
- Неаполь – Львів.
- Нові рейси з 3 листопада:
- Львів – Париж Бове;
- Париж Бове – Львів.
- Нові рейси з 5 листопада:
- Тель-Авів – Львів;
- Львів – Тель-Авів.
- Нові рейси з 24 грудня:
- Львів – Дубаї;
- Дубаї – Львів.
Літаки Sky Up літатимуть до Франкції, Італії, Чехії тощо / Фото аеропорту "Львів"