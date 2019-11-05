Аеропорт "Бориспіль" підготували до зими: фотозвіт

Найбільше летовище України до зими готове. В аеропорту "Бориспіль" обіцяють, що цьогоріч через снігопади та ожеледиці рейси скасовувати не будуть. Мовляв, для цього підготували ледь не пів тисячі одиниць спецтехніки.

До зимового сезону автопарк поповнили новими снігоприбиральними машинами.

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Однак, щоб підготувати летовище, потрібно, аби кілька машин одночасно. У Борисполі запевняють, змінити розклад рейсів зможе лише дуже погана видимість, орієнтовно менш як 200 метрів.

Дивіться відео: як аеропорт готують до зими

Водій спецтехніки Руслан каже, що найгірше – це, коли вночі йде льодовий дощ, падає та замерзає. Але у таких ситуаціях рятує спеціальний реагент.

Є інша проблема – це підготовка льотного персоналу, який має можливість сідати у складних метеоумовах. У льотного складу є відповідні допуски, де командир повітряного судна і другий пілот має відповідну категорію виконання польотів при певних умовах,

– пояснив директор з виробництва аеропорту "Бориспіль" Юрій Павлюк.

Аеропорт "Бориспіль" підготували до зими / Фото 24 канал (Оксана Тропотяга)