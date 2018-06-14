Аеропорт "Київ" відновив роботу
Міжнародний аеропорт "Київ" імені Сікорського, що був закритий після аварії літака Bravo Airways під час посадки, відновив роботу о 23:35.
Про це повідомляє прес-служба аеропорту на своїй сторінці у Facebook.
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Аеропорт "Київ" відновив роботу о 23:35",
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в аеропорту "Київ" імені Сікорського" літак авіакомпанії Bravo, що виконував рейс за маршрутом Анталія-Київ, під час приземлення викотився за межі злітно-посадкової смуги.
Джерело: 24 Канал
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