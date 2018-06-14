Міжнародний аеропорт "Київ" імені Сікорського, що був закритий після аварії літака Bravo Airways під час посадки, відновив роботу о 23:35.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту на своїй сторінці у Facebook. Читайте також: Катастрофа ІЛ-76: як у Дніпрі вшанували пам'ять загиблих військових Аеропорт "Київ" відновив роботу о 23:35",

– йдеться у повідомленні. Нагадаємо, в аеропорту "Київ" імені Сікорського" літак авіакомпанії Bravo, що виконував рейс за маршрутом Анталія-Київ, під час приземлення викотився за межі злітно-посадкової смуги.