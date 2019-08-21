20:12
21 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путін бореться з пожежами в Сибіру. Другий Чорнобиль у Росії
      Вєсті Кремля
      21:26, 20 серпня
      Вєсті.UA: Гройсман вступає в команду Зеленського. Радикальне "ніт" від Луценка
      Вєсті.UA
      20:07, 20 серпня
      Мафія українських портів: хто розпродає держмайно за копійки та скільки ми на цьому втрачаємо
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Аеропорти "Київ" та "Запоріжжя" закриють у вересні: що буде з усіма рейсами

      332 Читать новость на русском
      Аеропорт "Київ" ("Жуляни") тимчасово не працюватиме у вересні
      Аеропорт "Київ" ("Жуляни") тимчасово не працюватиме у вересні / Facebook-сторінка аеропорту "Київ"

      Аеропорт "Київ" ("Жуляни") тимчасово закриють у вересні на реконструкцію. Тож рейси десяти авіакомпаній тимчасово перенесуть до аеропорту "Бориспіль".

      Аеропорт "Київ" не працюватиме з 2 вересня з 9:00 до 9:00 12 вересня, повідомляє avianews.com. Пасажири, чий виліт припадає на ці дати, можуть звернутися в авіакомпанії для уточнення статусу рейсу і переоформити бронь квитків.

      Читайте також: Куди літає Ryanair з України: найдешевші квитки та нові рейси

      Рейси авіакомпаній з "Жулян" розподілять між терміналами D і F в аеропорту "Бориспіль".

      У Термінал D перенесли рейси авіакомпаній: "Бєлавіа", LOT, Alitalia, Pegasus Airlines, "Мотор Січ".

      З терміналу F вилітатимуть: Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, "Джоніка", Vueling.

      Щодо реконструкції аеропорту "Київ, то ремонтуватимуть злітно-посадкову смугу і частину льотного поля. На це витратять 33 мільйони гривень.

      Чому і на скільки закриють аеропорт "Запоріжжя"?

      Аеропорт "Запоріжжя" закриють на період з 2 вересня до 15 жовтня через ремонт злітно-посадкової смуги. Тож авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", LOT і Turkish Airlines скасовують всі свої рейси.

      Пасажири скасованих рейсів повинні отримати відповідні повідомлення з правом перебронювання квитків на рейси, що прибуватимуть та вилітатимуть з аеропорту Дніпра або іншого міста. Якщо ж пасажири відмовляться від перебронювання, то отримають компенсацію вартості квитків, повідомляє ЦТС.

      аеропорт Запоріжжя не працює
      Аеропорт "Запоріжжя" / Фото uatv.ua

      В авіакомпанії "Мотор Січ" внесли зміни до свого розкладу у зв'язку з закриттям аеропорту "Запоріжжя":

      • скасовані рейси Запоріжжя-Київ і Київ-Запоріжжя,
      • замість щоденних рейсів Запоріжжя-Мінськ і Мінськ-Запоріжжя виконуватимуться рейси Дніпро-Мінськ і Мінськ-Дніпро по середах, п'ятницях і неділях;
      • замість рейсів Запоріжжя-Бургас і Бургас-Запоріжжя виконуватимуться рейси Дніпро-Бургас і Бургас-Дніпро.

      Читайте також: Куди літає Wizz Air з України: нові напрямки та ціни

      Пасажирів цих рейсів попросили звернутися в контакт-центр компанії "Мотор Січ".

      Зауважимо, що перельоти до Білорусі "Мотор Січ" виконує у співпраці з "Бєлавіа". Там повідомили, що внесуть зміни до своєї польотної програми, відповідно до змін у "Мотор Січі".

      blog_ava
      Не лише зменшила талію, але й додала шостий палець: Кім Кардашян викрили у фотошопі
      сьогодні
      7083
      Теги: Новини України Новини Києва авіація Новини Борисполя Новини Запоріжжя Транспорт
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нова Верховна Рада України: хто буде спікером та що буде з комітетами
      сьогодні , 19:30 Нова Верховна Рада України: хто буде спікером та що буде з комітетами
      211
      Повернення Росії до G8: про причини пропозиції і що це означає для України
      сьогодні , 18:02 Повернення Росії до G8: про причини пропозиції і що це означає для України
      Інна Жолобович 2785
      Хто рятує життя людей, коли держава осторонь: історія українки з рідкісною хворобою
      сьогодні , 18:22 Хто рятує життя людей, коли держава осторонь: історія українки з рідкісною хворобою
      240
      Закон про "євробляхи" починає діяти: як штрафуватимуть водіїв
      сьогодні , 17:30 Закон про "євробляхи" починає діяти: як штрафуватимуть водіїв
      Анастасія Зазуляк 6580
      Схема на мільярд: як НАБУ, АРМА та невідомі бізнесмени обікрали 70 000 людей
      сьогодні , 17:06 Схема на мільярд: як НАБУ, АРМА та невідомі бізнесмени обікрали 70 000 людей
      1391
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук