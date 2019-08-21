Аеропорти "Київ" та "Запоріжжя" закриють у вересні: що буде з усіма рейсами

Аеропорт "Київ" ("Жуляни") тимчасово закриють у вересні на реконструкцію. Тож рейси десяти авіакомпаній тимчасово перенесуть до аеропорту "Бориспіль".

Аеропорт "Київ" не працюватиме з 2 вересня з 9:00 до 9:00 12 вересня, повідомляє avianews.com. Пасажири, чий виліт припадає на ці дати, можуть звернутися в авіакомпанії для уточнення статусу рейсу і переоформити бронь квитків.

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Рейси авіакомпаній з "Жулян" розподілять між терміналами D і F в аеропорту "Бориспіль".

У Термінал D перенесли рейси авіакомпаній: "Бєлавіа", LOT, Alitalia, Pegasus Airlines, "Мотор Січ".

З терміналу F вилітатимуть: Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, "Джоніка", Vueling.

Щодо реконструкції аеропорту "Київ, то ремонтуватимуть злітно-посадкову смугу і частину льотного поля. На це витратять 33 мільйони гривень.

Чому і на скільки закриють аеропорт "Запоріжжя"?

Аеропорт "Запоріжжя" закриють на період з 2 вересня до 15 жовтня через ремонт злітно-посадкової смуги. Тож авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", LOT і Turkish Airlines скасовують всі свої рейси.

Пасажири скасованих рейсів повинні отримати відповідні повідомлення з правом перебронювання квитків на рейси, що прибуватимуть та вилітатимуть з аеропорту Дніпра або іншого міста. Якщо ж пасажири відмовляться від перебронювання, то отримають компенсацію вартості квитків, повідомляє ЦТС.



Аеропорт "Запоріжжя" / Фото uatv.ua

В авіакомпанії "Мотор Січ" внесли зміни до свого розкладу у зв'язку з закриттям аеропорту "Запоріжжя":

скасовані рейси Запоріжжя-Київ і Київ-Запоріжжя,

замість щоденних рейсів Запоріжжя-Мінськ і Мінськ-Запоріжжя виконуватимуться рейси Дніпро-Мінськ і Мінськ-Дніпро по середах, п'ятницях і неділях;

замість рейсів Запоріжжя-Бургас і Бургас-Запоріжжя виконуватимуться рейси Дніпро-Бургас і Бургас-Дніпро.

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Пасажирів цих рейсів попросили звернутися в контакт-центр компанії "Мотор Січ".

Зауважимо, що перельоти до Білорусі "Мотор Січ" виконує у співпраці з "Бєлавіа". Там повідомили, що внесуть зміни до своєї польотної програми, відповідно до змін у "Мотор Січі".