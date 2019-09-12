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      Аеропорт "Київ" відновив свою роботу

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      Аеропорт "Київ" відновив роботу після ремонту
      Аеропорт "Київ" відновив роботу після ремонту / kyivcity.travel

      12 вересня міжнародний аеропорт "Київ" відновив свою роботу після десятиденного ремонту.

      За інформацією пресслужби летовища, всі плани щодо ремонту вже реалізовані, а роботи виконані.

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      "Вже о 9:00, 12 вересня, той час коли термінали оживуть і наповняться пасажирами. Час, коли на злітну смугу сідатимуть літаки", – написала пресслужба.

      Ремонтні роботи на території аеропорту тривали з 2 до 12 вересня. Там відновлювали злітно-посадкову смугу. Через це рейси авіакомпаній перенесли в аеропорт "Бориспіль". Нині у "Жулянах" літаки відлітають в штатному режимі.

      У 2018 році аеропортом "Київ" скористалось 2,8 мільйона пасажирів. Річний пасажиропотік зріс на 52%. Кількість рейсів збільшилась на 30%.

       

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Києва авіація
      Джерело: 24 канал
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