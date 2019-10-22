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      Аеропорт "Київ" змінив роботу через туман: які рейси скасовано

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      Аеропорт Київ (Жуляни) скасував рейси через туман: розклад
      Аеропорт "Київ" скасував низку рейсів через туман / Фото з Facebook

      Міжнародний аеропорт "Київ" імені Сікорського ("Жуляни") відмінив низку авіарейсів через туман, що вранці 22 жовтня накрив столицю. Серед скасованих – рейси до Риму, Берліна та Варшави.

      Аеропорт скасував не лише міжнародні рейси, а й внутрішні в Одесу та Дніпро. Авіаперевізники скасували польоти в приватному порядку, пише theБабель.

      Читайте також: Продали забагато квитків на літак: Wizz Air відмовив у посадці на рейс українським спортсменам

      Які міжнародні рейси скасували?

      • Київ – Рим (аеропорт "Фіумічіно"). Літаки компаній Alitalia, Delta, Etihad, Air Serbia повинні були вилетіти о 5:25.
      • Київ – Варшава. Літак компанії LOT мав вилетіти о 6:05.
      • Київ – Берлін. Рейс авіасудна Wizz Air був запланований на 6:10

      Які рейси перенесли?

      • Київ – Дніпро. Виліт судна "Мотор Січ" очікується в 11 годині.
      • Київ – Одеса. Рейс літака "Мотор Січ" очікується в 11:40. 

      Наразі пасажири скасованих авіарейсів очікують перенаправлення в аеропорт "Бориспіль". Там рейси не скасовували.

      Переглянути онлайн-список усіх рейсів аеропорту "Київ" – можна тут.

      Що треба знати про тумани у Києві? Вранці 22 жовтня густий туман вкрив не лише столицю, а й усі області України.

      Проте, жителі Києва, які стежать за чистотою повітря в місті за допомогою спеціальних додатків і сайтів, останній тиждень скаржаться на перевищений рівень забруднення повітря у столиці.

      Влада Києва переконує, що у повітрі столиці немає жодного масштабного перевищення концентрації шкідливих речовин. Задимлення, яке спостерігають кияни, – це густі ранкові тумани. Ситуація у столиці покращиться, коли зміниться погода.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України авіація Новини Польщі Новини Одеси Новини Києва Новини Дніпра Негода в Україні
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