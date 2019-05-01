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      Аеропорт Львова збільшив кількість пасажирів вдвічі

      671 Читать новость на русском
      Львівський аеропорт
      Львівський аеропорт / inlviv.in.ua

      Лише за квітень 2019 року Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького збільшив пасажиропотік на 48,2% у порівнянні з квітнем 2018 року. Відтак аеропортом скористалися 155,2 тисячі пасажирів, тоді як у 2018 році 104,7 тисячі.

      До слова, за квітень 2019 року було здійснено 1 475 рейсів, тоді як у 2018 – 1 129 рейсів. Про це повідомили у прес-службі Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького у Facebook.

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      Загалом же за січень-квітень 2019 року пасажиропотік цього аеропорту зріс на 51,9% у порівнянні з показником аналогічного періоду минулого року і сягнув позначки 524,6 тисячі пасажирів. Водночас зросла й кількість рейсів – із 3 974 до 5 081.

      До слова, сайт avianews.com проаналізував стан флоту всіх українських авіакомпаній та оприлюднив приголомшливі результати. Виявилося, що середній вік флоту українських авіакомпаній перевищує 20 років. Молодші літаки є в лоукостера SkyUp, тоді як найстаршими володіє "Мотор Січ".

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      Теги: Новини України
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