Аеропорт Львова збільшив кількість пасажирів вдвічі

Лише за квітень 2019 року Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького збільшив пасажиропотік на 48,2% у порівнянні з квітнем 2018 року. Відтак аеропортом скористалися 155,2 тисячі пасажирів, тоді як у 2018 році 104,7 тисячі.

До слова, за квітень 2019 року було здійснено 1 475 рейсів, тоді як у 2018 – 1 129 рейсів. Про це повідомили у прес-службі Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького у Facebook.

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Загалом же за січень-квітень 2019 року пасажиропотік цього аеропорту зріс на 51,9% у порівнянні з показником аналогічного періоду минулого року і сягнув позначки 524,6 тисячі пасажирів. Водночас зросла й кількість рейсів – із 3 974 до 5 081.

До слова, сайт avianews.com проаналізував стан флоту всіх українських авіакомпаній та оприлюднив приголомшливі результати. Виявилося, що середній вік флоту українських авіакомпаній перевищує 20 років. Молодші літаки є в лоукостера SkyUp, тоді як найстаршими володіє "Мотор Січ".