Аеропорт Миколаєва прийняв перший авіарейс з Києва

Перший авіарейс сполученням Київ-Миколаїв авіакомпанії Dream Wind приземлився в аеропорту Миколаєва.

Про це повідомляє "Центр транспортних стратегій".

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Відомо, що літак Boeing 737-300 приземлився в аеропорту Миколаїв о 10:06 26 грудня 2018 року.

До слова, зворотний рейс до Києва відправиться лише 29 грудня. Тоді ж і відбудеться ще один переліт з Київського аеропорту "Жуляни" до Миколаєва.

Раніше 24 канал повідомляв, що перший авіарейс з Миколаєва до Києва, який мав відбутись 22 грудня, скасували через низький попит на квитки. Окрім цього, про те, що рейс не відбудеться, не попередили.