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      Аеропорт у Дніпрі і децентралізація: від чого Україна відмовиться, щоб побороти коронавірус

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      Для боротьби з коронавірусом влада хоче відмовитися від можернізації аеропорту "Дніпропетровськ" / tripway.com

      Кабінет Міністрів України має намір створити Стабілізаційний фонд для боротьби з наслідками коронавірусу. На нього виділять понад 124 мільярди гривень. Втім ці гроші не візьмуться нізвідки – доведеться відмовлятися від інших виплат з держбюджету.

      Одним з пунктів, від якого держава вирішила відмовитися, стала модернізація аеропорту "Дніпропетровськ", розповів в ефірі проєкту право на владу харківський бізнесмен Олександр Ярославський, який і контролює аеропорт.

      Важливо Уряд створить Стабілізаційний фонд на 124 мільярди гривень: на що витратять гроші

      Восени 2019 року, коли було схвалено державний бюджет на 2020 рік, на аеропорт Дніпра планували виділити 1,2 мільярда гривень. Тепер ж від цієї ідеї планують зовсім відмовитися.

      Народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Трухін назвав ще низку напрямків, звідки Україна планує забрати гроші, які будуть спрямовані на Стабілізаційний фонд:

      • Державний фонд регіонального розвитку – 7,5 мільярда гривень;
      • підтримка агро-промислового комплексу – 4 мільярди гривень;
      • соціально-економічна субвенція місцевим бюджетам – 2 мільярди гривень;
      • субвенція місцевим бюджетам на підтримку розвитку ОТГ – ще 2 мільярди гривень.

      В усіх цих випадках державне фінансування зведено до нуля. Та навіть цей невеликий перелік є доволі показовим – держава передовсім відмовляєть від підтримки різних регіональних проєктів.

      Фактично новий проєкт держбюджету можна назвати прихованим секвестром. Якщо буде такий підхід, то, мабуть, це і буде секвестр, – заявив Трухін.

      Що таке секвестр?В економіці секвестр – це скорочення усього державного бюджету або окремих його пунктів. Це може бути просто урізання певних пунктів фінансового документу або ж шляхом "перепису Дубілета" перемножування усього бюджету на певний коефіцієнт.

      Причинами секвестру є невиконання державного бюджету, що може бути спровоковане різними чинниками. Наприклад, таке може статися внаслідок прорахунку чи за умов кризової ситуації, як от зараз.

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      26 березня
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Дніпра Децентралізація Бюджет 2020 Бюджет Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України
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