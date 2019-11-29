Аеропорт у Дніпрі відбудують за гроші Коломойського та Ярославського, – Криклій

У 2020 році розпочнуться роботи з будівництва нової злітної смуги у Дніпровському аеропорту. Інвестувати у роботи начебто готові Ігор Коломойський, який є власником першого терміналу, та Олександр Ярославський.

Про це в програмі "Право на владу" на "1+1" заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

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Він анонсував старт тендеру і розробки проєктної документації по Дніпровському аеропорту.

З наступного року вже розпочнуться роботи зі злітною смугою. І у нас також йдуть перемовини з новим інвестором про новий термінал,

– заявив Криклій.

Міністр переконував, що вже знайшли інвестора для будівництва нового терміналу в аеропорту у Дніпрі: "Прізвища можемо назвати. Ви знаєте, що власником наявного терміналу є Ігор Коломойський. Інвестувати в новий термінал зацікавлений пан Ярославський".

Перипетії з аеропортом Дніпра: головне

У Бюджеті-2020 на аеропорт в Дніпропетровській області заклали 1 мільярд гривень: про це 19 листопада заявив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко. Перед цим у вересні у місцевих ЗМІ писали, що Кабмін "забув" виділити гроші на аеропорт у Дніпрі.

Ще раніше, у червні 2019, президент Зеленський телефонував меру Дніпра Філатову, і той сказав журналістам, що глава держави "впритул зацікавлений" розбудовою аеропорту у Дніпрі. Дзвінок відбувся через звернення міськради Дніпра до президента з проханням виділити на реконструкцію аеропорту 2,7 мільярда гривень.

Глибоке зношення злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту "Дніпро" та його інфраструктури загалом призвело майже до повного припинення виконання рейсів – а це стримує розвиток регіону та знижує інвестиційну активність.