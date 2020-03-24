Аеропорт у Львові став резервним на час заборони польотів: що це означає
Кабмін визначив Міжнародний аеропорт "Львів" як резервний у разі, якщо буде неможливо приймати і відправляти літаки в аеропорту "Бориспіль".
Про це свідчить постанова уряду від 23 березня №228. Згідно з документом, з 12:00 вівторка, 24 березня, до 3 квітня заборонено приймати і відправляти літаки, що перевозять туристів.
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Також заборонено приймати і відправляти літаки, що перевозять пасажирів, крім перевезень, які відбуваються через аеропорт "Бориспіль", або у разі неможливості прийняття та відправлення – через аеропорт "Львів".
"У разі необхідності задоволення державних потреб, прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення, здійснюється за погодженням з відповідним міністерством", – мовиться у постанові Кабміну.
23 березня уряд вирішив тимчасово призупинити роботу всіх аеропортів України, крім аеропорту "Бориспіль", який прийматиме евакуаційні чартерні рейси з українськими громадянами.
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