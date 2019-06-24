Аеропорт у Львові відновив роботу старого терміналу

З 24 червня львівський аеропорт імені Данила Галицького відновлює прийом рейсів через старий термінал. Зокрема, тут готуються до прийому рейсів авіакомпанії "Мотор Січ" сполученням Київ – Львів.

Прес-служба летовища пояснила таке своє рішення, завантаженістю нового терміналу "А" міжнародними рейсами у літній період.

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Наразі у терміналі "А" є лише дві стрічки для видачі багажу: по одній для міжнародних і внутрішніх рейсів. Таким чином, перемістивши частину пасажиропотоку у старий термінал, вдасться використати обидві з них для обслуговування міжнародного сполучення. Окрім цього, вже розпочато роботу над запуском ще однієї багажної стрічки та збільшення довжини двох, що існують. Зараз розробки перебувають на стадії проектування та формування технічних завдань,

– зазначають представники львівського аеропорту.

Який вигляд має старий термінал аеропорту у Львові

Крім того, тут переконують, що вже давно планували використати старий термінал за призначенням.

"Зараз він нам чудово став у пригоді для полегшення роботи у період пікових навантажень, обслуговування чартерних (розпочнемо через 2-3 тижні) та спеціальних рейсів, які виконує мала бізнес-авіація", – розповіла директор летовища Тетяна Романовська.

Що відомо про старий термінал аеропорту у Львові? Його було відкрито у 1955 році за типовим для багатьох радянських міст (побідбні будівлі можна побачити у Харкові, Сімферополі, Донецьку) проекту московських архітекторів Йолкіна та Крукова. Тут розміщуються квиткова каса, пошта, телефон, телеграф, готель на 14 осіб і ресторан. Перестав він приймати внутрішні рейси у 2012 році, коли відкрили новий термінал "А". Сьогодні старий термінал приймає спеціальні та VIP-рейси. Саме сюди прилітає літак президента України. Зайти у старий термінал можна з перону через двері ,суміжні з ВІП-залою, у лівому крилі будівлі.





Старий термінал аеропорту у Львові: як сюди потрапити