00:50
26 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. МашоПутін. Підсолений Кадиров
      Вєсті Кремля
      11:57, 25 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Психіатрична експертиза нардепів. Порошенко хоче до Лондона
      Вєсті.UA
      12:06, 25 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Аеропорт у Сінгапурі прикрасили до Різдва у стилі "Гаррі Поттера": яскравий фоторепортаж

      243 Читать новость на русском
      Аеропорт "Чангі" прикрасили декорації
      Аеропорт "Чангі" прикрасили декорації

      У аеропорту "Чангі" в Сінгапурі встановили у своїх терміналах декорації, присвячені магічному всесвіту з книг про Гаррі Поттера. Цей тематичний інтер'єр прикрашатиме аеропорт до середини лютого 2019 року.

      Про це повідомляє CNN.

      Читайте також: В індійському університеті відкриють юридичний курс на основі книжок "Гаррі Поттера"

      Кожен термінал будівлі стилізували під певну локацію або період магічного світу Поттеріани.

      Аеропорт Сінгапур
      Аеропорт "Чангі" у Сінгапурі

      Перший термінал аеропорту прикрашають декорації із фільму "Фантастичні звірі: злочини Ґріндевальда" від творців "Гаррі Поттера".

      У терміналі №2 відвідувачі можуть спостерігати за сценою із другої частини Поттеріани – там зображене авто родини Візлі, яке застрягло у гілках Войовничої Верби.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      HarryPotter Flying car??#changiairportsingapore#harrypotter#harrypotterflyingcar

      Допис, поширений Soundarya Krishnamoorthy (@soundaryakrishnamoorthy)

      У третьому терміналі пасажири можуть завітати до селища Гоґсмід та відвідати декілька тематичних магазинів. Там же ж встановили залізничну станцію, на яку прибуває легендарний "Гоґвортс-Експрес".

      Аеропорт Сінгапур
      Термінал №3 у аеропорті "Чангі"

      Неподалік від цих декорацій у терміналі побудували й "Алею Діагон", де учні чаклунської школи мають змогу придбати усі необхідні для навчального року речі.

      Аеропорт Сінгапур
      Термінал №3 у аеропорті "Чангі"

      Крім цього в аеропорту можна придбати чаклунську мантію, чарівну паличку та відчути себе гравцем магічного спорту – посидіти на мітлі.

      аеропорт сінгапур
      "Квідич" – магічний спорт світу Поттеріани

      У 2017 році аеропорт "Чангі" був визнаний найкращим у світі за підсумками дослідження, проведеного компанією AirHelp.

      Відвідувачі сінгапурського аеропорту завзято діляться враженнями у соціальних мережах.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Christmas came in early at #changiairportsingapore #wizardingworldmagic

      Допис, поширений Srinidta G K (@rocky2j13)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Life is a struggle when you are a muggle.. #harrypotter#changiairport#changiairportsingapore #happyplace

      Допис, поширений alexandra_evi (@alexandra_evi)

       

      Теги: Гаррі Поттер Література Кіно авіація Сінгапур
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Конфлікт у Азовському морі: чи має шанси Україна?
      25 листопада , 22:02 Конфлікт у Азовському морі: чи має шанси Україна?
      Яніна Ткачук 8610
      В Україні можуть оголосити воєнний стан: що це означає
      25 листопада , 23:58 В Україні можуть оголосити воєнний стан: що це означає
      Олена Капустян 50425
      Напад на українські кораблі в Азовському морі: хроніка подій
      25 листопада , 23:37 Напад на українські кораблі в Азовському морі: хроніка подій
      1743
      Головні новини 25 листопада: агресія РФ на Азовському морі і президент Латвії на Донбасі
      25 листопада , 22:58 Головні новини 25 листопада: агресія РФ на Азовському морі і президент Латвії на Донбасі
      3971
      Втрата Азову, чи є майбутнє у Керченського мосту та дивний бюджет-2019: топ-5 блогів тижня
      25 листопада , 22:00 Втрата Азову, чи є майбутнє у Керченського мосту та дивний бюджет-2019: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1340
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      ТОП-9 фільмів, які не варто пропустити на початку осені
       31 серпня 2015 , 06:19
      Стрілянина у школі у Флориді: хто такий Ніколас Круз, що безжально вбив 17 людей
       15 лютого , 18:16
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук