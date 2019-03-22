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      Аеропорти ще однієї країни писатимуть "Київ" правильно

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      В аеропортах Батумі і Тбілісі змінили правопис українських міст
      В аеропортах Батумі і Тбілісі змінили правопис українських міст / Фото із відкритих джерел

      У міжнародних аеропортах Тбілісі та Батумі змінили правопис українських міст у латинській транскрипції. Тепер туристи бачитимуть на табло правильне написання назв Києва, Львова та Одеси.

      Досі під час написання назв міст латинськими літерами назви деяких міст писали за російською транскрипцією, що вже виправили всі офіційні канали, повідомляє Грузія Online.

      Читайте також: Не Kiev: видання The Guardian писатиме у своїх текстах Kyiv

      Так, в цих аеропортах Грузії тепер пишеться Kyiv замість Kiev, Lviv замість Lvov і Odesa замість Odessa.

      Дослухались до вимог Міністерства зовнішніх справ України та змінили назву української столиці на своїх інформаційних табло також аеропорти Стамбула і Бухареста.Правильну англомовну назву української столиці Kyiv замість зросійщеної Kiev тепер пишуть і в Лондонському аеропорті Лутона.

      А от Міжнародні Авіалінії України відмовилися використовувати назву Kyiv відповідно до правопису, а використовуватиме російський відповідник Kiev. Мовляв офіційна транслітерація Міжнародної асоціації повітряного транспорту IATA передбачає саме цей варіант.

      Чому це важливо?На 28 році незалежності України назву нашої столиці й досі перекладають з російської. Відтак через неправильну транслітерацію люди з Лондона, Пекіну чи Стамбулу летять не до Києва, а до Кієва. Відтак у жовтні 2018 року у Міністерстві закордонних справ розпочали кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертатиме увагу іноземних ЗМІ на правильну транслітерацію української столиці.

      Одними з перших відреагували на заклики українців у Польщі, де вже змінили транслітерацію українського міста на правильну. Також правильного написання власної назви столиці України дотримуються у Греції, Данії та на Кіпрі.

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      Теги: Новини політики Новини Грузії авіація Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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