В українських аеропортах масово затримують рейси в Анталію

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримують одразу 5 рейсів до Анталії, у Львові та Одесі – по 1. Представники авіакомпаній заявили, що рейси перенесли через відсутність дозволу зі сторони Туреччини.

У пресслужбі аеропорту "Бориспіль" повідомили, що станом на 08:20 відбулись затримки 5 рейсів сполученням Київ – Анталія.

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Рейси з Києва до Туреччини, які перенесли

PS 6237 Київ – Анталія авіакомпанії МАУ з 02:00 виліт перенесли на 14:00,

PS 6233 Київ – Анталія МАУ – з 03:00 на 17:30,

PS 5333 Київ – Анталія МАУ – з 11:40 на 18:20,

PS 5331 Київ – Анталія МАУ – з 05:00 на 11:00,

QU 4407 Київ – Анталія компанії Azur Air Ukrain – з 12:30 на 17:40.

Як повідомили представники авіакомпаній, рейси довелося перенести через відсутність дозволу зі сторони Туреччини.

Пасажирів цих рейсів просять орієнтуватись на офіційну інформацію від представників авіакомпаній та відстежувати час вильоту на онлайн-табло на сайті аеропорту. А також радять перевіряти актуальний статус рейсів на табло на сайтах авіаперевізників.

Адміністрація "Борисполя" наголосила, що затримка рейсів відбулась з причин, на які аеропорт не може вплинути.

Ситуація у Львові та Одесі

Крім того, вилетіти до Анталії не можуть і з інших українських міст.

зі Львова PS 5361 МАУ не виконав запланований виліт о 05:00,

з Одеси рейс PS 5361 5354 перенесли з 10:30 на 16:40.

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