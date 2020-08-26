В аеропорту Києва прикордонники затримали 116 громадян Ізраїлю. Їх протягом кількох годин допитували, а згодом 12 із них відправили назад до Ізраїлю.

Про це інформує видання Ynet. За непідтвердженими даними, ізраїльські туристи, що намагалися в’їхати в Україну, є хасидами.

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Вони щорічно приїжджають в Україну, щоб святкувати тут свій Новий рік. Могила засновника течії брацлавського хасидизму розташована в Умані.

Для хасидів це знакове місце. Дехто з них весь рік збирає гроші, щоб злітати в Умань і відзначити Рош ха-Шан.

Водночас цю інформацію вже підтвердили в Об’єднаній єврейській громаді України. Там зауважили, що ізраїльтяни прибули з Тель-Авіва до Києва літаком компанії МАУ. Їх затримали та допитували кілька годин.

Ізраїльтяни, яких депортували, не змогли виразно пояснити мету свого візиту в Україну. Більшість прибулих все ж змогли в'їхати в країну.

У повідомленні також нагадали, що 25 серпня, в аеропорту "Бориспіль" затримали 50 паломників-хасидів, включаючи жінок і дітей. Під час проходження паспортного контролю хасидів кілька годин тримали в аеропорту, і лише через певний час почали пускати в країну.

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