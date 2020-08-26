В аеропорту Києва затримали понад сотню ізраїльтян: що трапилось
В аеропорту Києва прикордонники затримали 116 громадян Ізраїлю. Їх протягом кількох годин допитували, а згодом 12 із них відправили назад до Ізраїлю.
Про це інформує видання Ynet. За непідтвердженими даними, ізраїльські туристи, що намагалися в’їхати в Україну, є хасидами.
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Вони щорічно приїжджають в Україну, щоб святкувати тут свій Новий рік. Могила засновника течії брацлавського хасидизму розташована в Умані.
Для хасидів це знакове місце. Дехто з них весь рік збирає гроші, щоб злітати в Умань і відзначити Рош ха-Шан.
Водночас цю інформацію вже підтвердили в Об’єднаній єврейській громаді України. Там зауважили, що ізраїльтяни прибули з Тель-Авіва до Києва літаком компанії МАУ. Їх затримали та допитували кілька годин.
Ізраїльтяни, яких депортували, не змогли виразно пояснити мету свого візиту в Україну. Більшість прибулих все ж змогли в'їхати в країну.
У повідомленні також нагадали, що 25 серпня, в аеропорту "Бориспіль" затримали 50 паломників-хасидів, включаючи жінок і дітей. Під час проходження паспортного контролю хасидів кілька годин тримали в аеропорту, і лише через певний час почали пускати в країну.
Паломництво хасидів у 2020 році: коротко про суть проблеми
- Цього року традиційне святкування Рош ха-Шана, як і інших свят в інших релігіях, проходитиме в особливих умовах через пандемію коронавірусу.
- Український уряд спершу збирався заборонити хасидам в'їзд, але потім від цієї ідеї без пояснень відмовилися. Обійшлися спільним закликом України й Ізраїля до хасидів відмовитися від ідеї паломництва цього року.
- Втім хасиди вирішили не відмовлятися від такої ідеї. Максимум – це те, що цього року паломників буде менше, а люди з групи ризику в Умань не поїдуть.
- Паломники просять місцевим не перешкоджати їм, а натомість обіцяють інвестувати в Умань 100 мільйонів доларів. За частину цих коштів облаштують могилу цадика Нахмана, а на решту збудують аеропорт у місті й розвинуть інфраструктуру.
- Втім, тепер невідомо, чи все ж вдасться паломникам навідатися в Умань, оскільки 26 серпня уряд прийняв рішення про заборону в’їзду іноземців в Україну на місяць (з 29 серпня по 28 вересня).