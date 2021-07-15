В аеропорту Одеси скасували всі рейси на 15 липня: з чим це пов'язано

В Одеському аеропорту скасували усі рейси, заплановані на 15 липня. Там тимчасово не прийматимуть і не відправлятимуть літаки через підготовку нової злітно-посадкової смуги.

У міжнародному аеропорту повідомили, що всі рейси, які мали 15 липня виконувати до міста або з нього, скасували.

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Скасування рейсів у аеропорту "Одеса"

Зокрема, це стосується польотів у Туреччину, Польщу, Єгипет та Ізраїль. Також не виконуватимуть і внутрішні рейси між Одесою та Києвом.



В аеропорту Одеси скасували всі рейси / Скриншот табло

Причина скасування рейсів

Раніше в аеропорту Одеси повідомили, що летовище пройшло всі необхідні сертифікаційні процедури для початку експлуатації нової злітно-посадкової смуги.

Задля підготовки нової злітно-посадкової смуги для експлуатації було видано NOTAM A2243/21, згідно з яким міжнародний аеропорт "Одеса" не буде приймати та відправляти рейси з 00:00 15 липня до 12:00 16 липня,

– йдеться у повідомленні.

Відкриття нової смуги відбудеться 16 липня.

Що відомо про нову смугу Довжина нової злітно-посадкової смуги сягатиме 2 800 метрів, а завширшки вона буде 45 метрів. Покриття смуги має товщину приблизно 105 сантиметрів, з яких 40 – "важкий бетон".

Очікується, що аеропорт після цих змін зможе обслуговувати понад 2 мільйонів пасажирів щороку.