В аеропорту Одеси скасували всі рейси на 15 липня: з чим це пов'язано
Джерело:Аеропорт "Одеса"
В Одеському аеропорту скасували усі рейси, заплановані на 15 липня. Там тимчасово не прийматимуть і не відправлятимуть літаки через підготовку нової злітно-посадкової смуги.
У міжнародному аеропорту повідомили, що всі рейси, які мали 15 липня виконувати до міста або з нього, скасували.
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Скасування рейсів у аеропорту "Одеса"
Зокрема, це стосується польотів у Туреччину, Польщу, Єгипет та Ізраїль. Також не виконуватимуть і внутрішні рейси між Одесою та Києвом.
В аеропорту Одеси скасували всі рейси / Скриншот табло
Причина скасування рейсів
Раніше в аеропорту Одеси повідомили, що летовище пройшло всі необхідні сертифікаційні процедури для початку експлуатації нової злітно-посадкової смуги.
Задля підготовки нової злітно-посадкової смуги для експлуатації було видано NOTAM A2243/21, згідно з яким міжнародний аеропорт "Одеса" не буде приймати та відправляти рейси з 00:00 15 липня до 12:00 16 липня,
– йдеться у повідомленні.
Відкриття нової смуги відбудеться 16 липня.Зверніть увагу! Очікується, що аеропорт після цих змін зможе обслуговувати понад 2 мільйонів пасажирів щороку.