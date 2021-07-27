В аеропорту Одеси виник затор: у літаках чекали 400 пасажирів

В аеропорту Одеси пілот авіакомпанії з ОАЕ відмовився продовжувати рух по доріжці Одеського аеропорту. Він заявив, що його не влаштовувала ширина доріжки.

Через це в аеропорту 27 липня виник затор. В літаках сумарно чекало орієнтовно 400 людей.

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Пілот авіакомпанії з Еміратів відмовився рухатись магістральною рульовою доріжкою

Пасажирський Boeing 737-800 прибув в одеський аеропорт з Дубаю. Пілот авіакомпанії Flydubai, приземлився на нову злітно-посадкову смугу в аеропорту Одеси. Далі він звернув на доріжку РД-А5. Проїхавши до її стику зі старою злітно-посадковою смугою, екіпаж заявив, що далі не буде рухатися.

Причиною він назвав те, що його не влаштовує ширина магістральної рульової доріжки. Нібито вона не відповідає правилам авіакомпанії.

Після цього в аеропорт прибув літак SkyUp, який приземлився слідом. Його посадили на ту ж доріжку. Та він був змушений зупинитися через заблокований рух повітряним судном Flydubai.

Через зупинку 400 пасажирів чекали на вирішення ситуації в салонах літаків. Через затор літак Ryanair не зміг вчасно вилетіли до польського міста Катовіце. Він затримався на 40 хвилин.

Літак виштовхали з допомогою тягача

Вирішили ситуацію з допомогою аеродромного тягача. Він виштовхав спершу на злітну смугу літак SkyUp, а потім літак з Еміратів.

До речі, видання пояснило, що такий інцидент в Одеському аеропорту – вперше, а претензія пілота Flydubai нічим не підтверджена.

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