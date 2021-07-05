Скандал з рейсом у Познані: в аеропорту пояснили, чому українці не потрапили на літак

Більше ніж 30 пасажирів не змогли 3 липня потрапити на рейс з польської Познані до Одеси. За інформацією ЗМІ, українців на борт не пустив пілот. На летовищі кажуть, пасажири справді не полетіли, проте причина може бути іншою.

Речник аеропорту "Лавіца" Блажей Патрин каже, що, ймовірно, що пасажири спізнились на посадку. Проте обставини інциденту досі вивчають, зокрема, переглядають відео з камер спостереження.

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Пасажири вчасно не прийшли до відповідного виходу

На даний момент ми ще остаточно з'ясовуємо ситуацію. Але попередньо можу сказати, що ці пасажири вчасно не прийшли до відповідного виходу, з якого мали відлетіти,

– заявив Патрин.

В аеропорті кажуть, що за ситуацію, що склалась, відповідає компанія Ryanair. У пресслужбі не підтвердили інформацію, що українських пасажирів ображали члени екіпажу.

Що писали про інцидент польські ЗМІ

За інформацією медіа, пасажири не потрапили на літак саме через поведінку пілота. Він заявляв, що він "король літака" і не пускав людей на посадку. Хоча усі вже пройшли перевірки, паспортний контроль та реєстрацію на рейс.

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