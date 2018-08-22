Aerosmith офіційно заборонили Трампу використовувати їх пісні

Лідер групи Aerosmith Стівен Тайлер відправив у Білий дім лист з вимогою до припинити використовувати їхню музику в ході мітингів Дональда Трампа.

Про це повідомляє Variety.

Читайте також: Мій дідусь — українець, я виріс на борщі: Стів Тайлер зізнався про слов’янські корені

Така заява стала відповіддю на відеоролик, опублікований 21 серпня кореспондентом CNN Джимом Акоста в Twitter з підписом: "Локація в Західній Вірджинії перед мітингом Трампа. Грає пісня Aerosmith - Livin 'On The Edge".

The scene in WV before Trump’s rally. Aerosmith’s “Livin’ on the edge” playing. pic.twitter.com/HW1qr9TBgE — Jim Acosta (@Acosta) 21 серпня 2018 р.

Стівен Тайлер вимагає припинити використовувати його музику, у відповідності до закону про заборону використання будь-якої інформації, яка може ввести в оману з приводу поглядів, зв'язків або приладдя людини.

Адвокат музиканта Діна ЛаПолт заявила, що відтворення пісень Aerosmith якраз потрапляє під дію цього закону, бо створюється помилкове враження, що Тайлер підтримує Трампа, а в дійсності це не так.