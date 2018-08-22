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Aerosmith офіційно заборонили Трампу використовувати їх пісні

78 Читать новость на русском
Aerosmith
Aerosmith / Ticket News

Лідер групи Aerosmith Стівен Тайлер відправив у Білий дім лист з вимогою до припинити використовувати їхню музику в ході мітингів Дональда Трампа.

Про це повідомляє Variety.

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Така заява стала відповіддю на відеоролик, опублікований 21 серпня кореспондентом CNN Джимом Акоста в Twitter з підписом: "Локація в Західній Вірджинії перед мітингом Трампа. Грає пісня Aerosmith - Livin 'On The Edge".

Стівен Тайлер вимагає припинити використовувати його музику, у відповідності до закону про заборону використання будь-якої інформації, яка може ввести в оману з приводу поглядів, зв'язків або приладдя людини.

Адвокат музиканта Діна ЛаПолт заявила, що відтворення пісень Aerosmith якраз потрапляє під дію цього закону, бо створюється помилкове враження, що Тайлер підтримує Трампа, а в дійсності це не так.

Теги: Новини США Дональд Трамп LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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