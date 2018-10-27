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      Афера Філарета та чистої води рейдерство: у МП зробили гучні заяви щодо їхнього перейменування

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      В УПЦ МП перейменування на "Російську православну церкву в Україні" назвали "аферами Філарета" та "рейдерством"
      В УПЦ МП перейменування на "Російську православну церкву в Україні" назвали "аферами Філарета" та "рейдерством" / Соцмережі

      В Українській православній церкві Московського патріархату вороже відреагували на заяви щодо зміни їхньої назви на "Російську православну церкву в Україні". Священнослужителі наголошують, що намагання забрати у них назву є чистої води рейдерством. Також вони пригадали схожі події, що відбулися у 1992 році.

      Про це розповів заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ МП протоієрей Миколай Данилевич, передає інформаційно-просвітницький відділ церкви.

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      За його словами, юридичну назву релігійної організації не може змінювати будь-хто без бажання самої юридичної особи, оскільки є таке поняття, як "принцип автономності релігійних організацій".

      УПЦ створили єпископат і духовенство в 1991 році шляхом реорганізації Українського екзархату Руської православної церкви, який діяв на території України в радянські часи, в Українську православну церкву – в той момент, як Україна стала незалежною. Відповідно саме тому Філарет, який тоді відійшов від нашої церкви, вимушеним був утворити організацію не з такою ж назвою, як УПЦ, через що він створив УПЦ Київського патріархату. Ми знаємо, що, за законодавством нашої країни, не можна дублювати юридичну назву чи змінити її. Так само і в нашому випадку – неможливо силоміць змінити назву нашої Церкви. Які б закони не приймали, вони не матимуть сили, тому що будь-який Апеляційний суд, я вже не говорю про Європейський суд, скасує таке рішення. Тому ці намагання забрати в нас назву є чистої води рейдерством,
      – наголосив священнослужитель.

      Як переконує він, подібні дії з боку Філарета та Української православної церкви Київського патріархату спостерігалися в 1992 році.

      "Це була афера Філарета та тодішньої влади, коли вони провели Об’єднавчий собор і ліквідували Статут Української автокефальної православної церкви, яка на той час вже існувала, та створили УПЦ Київського патріархату. Як би вони могли змінити назву на Українська Православна Церква, вони б це зробили вже тоді. Але не могли це зробити з тієї ж причини – повторюсь, не можна дублювати назви, тому що Українська Православна Церква була, вона є та вона далі буде. Те, що хочуть зробити, те, про що нині заявляють, стара схема – це знову буде аферою Філарета за підтримки нинішньої політичної влади, якщо вона на це піде", – стверджує Данилевич.

      Водночас він додає, що змінити назву УПЦ все ж можливо, але "це буде незаконно".

      "Рішення Верховної Ради України щодо цього питання також буде незаконним. Ми знаємо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким хочуть це здійснити, але воно успіху мати не буде та не набуде законності. Тобто фактично, знову-таки, мовиться про рейдерське захоплення Церкви, про намір рейдерського захоплення Церкви. Ось у чому головна проблема", – зазначив представник УПЦ МП.

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      Також протоієрей зауважив, якщо УПЦ КП і УАПЦ хочуть стати Церквою, то нехай вертаються до УПЦ Московського патріархату, "а не намагаються забрати назву Церкви".

      Нагадаємо, на початку вересня предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що після утворення в Україні єдиної церкви усі, хто не приєднається до неї, мають називатися Російська православна церква в Україні. Наприкінці жовтня представники цієї церкви вже звернулися до Верховної Ради з проханням ухвалити законопроект 5309, в якому якраз і мовиться про вищезазначене перейменування.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.
       

      Історія православної церкви: дивіться відео 

      взаємини українських православних церков київського та московського патріархатів через томос: хроніка подій
      Теги: Новини України Новини політики Релігія Томос Єдина помісна церква УПЦ МП УПЦ КП
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 27 жовтня
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