Афера із платіжками: чому українці переплачують за газ

Українцям приходять квитанції із завищеною сумою до оплати. Завищені рахунки надсилають приватні облгази: у нас таких більшість. 70 % із них належать олігарху Дмитрові Фірташу.

Наприклад, якщо за лічильником потрібно оплатити 700 гривень, то облгаз, нічого не пояснюючи, вимагає 1000. У "Нафтогазі" такі рахунки називають фіктивними.

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Львівський облгаз шокував львів'ян тарифами та доплюсував до вартості використаного палива незрозумілий коефіцієнт. Мешканка міста Любов Гамалій зазвичай платить за газ 400 гривень у місяць згідно з показами лічильника, та цього разу отримала квитанцію на 1078 гривень. В облгазі так і не пояснили, що це за коефіцієнт.



Любов Гамалій зі Львова

Насправді постачальник переклав на плечі користувачів вартість газу, який був втрачений під час транспортування. У Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг пояснили, що зробили це незаконно.



У Житомирі облгаз вигадав іншу схему збагачення. Там користувачів змушують за власний кошт замінити лічильники на цифрові, хоча ці витрати повинен оплачувати постачальник палива. В облгаз також вимагають, щоб люди купували прилади лише в однієї фірми. Тих, хто відмовляється, шантажують.

Таке відбувається не лише в Житомирі. Нещодавно мені розповідали про схожі історії в Івано-Франківську та в Черкасах. Мешканців ставлять перед вибором: або платити, або облгази будуть діяти за повною процедурою і тоді через місяць після відключення газу його, можливо, повернуть назад,

– розповіла нардепка Вікторія Войціцька.

І львівський, і житомирський облгази належать Дмитру Фірташу, який почав масово скуповувати їх ще у 2010 році, коли "Нафтогаз" пробачив облгазам 7,5 мільярдів гривень боргу.



Дмитро Фірташ

Про чесну конкуренцію під час приватизації тоді не йшлося. Вже наприкінці 2013 року Фірташ контролював 70% ринку, а деякі з облгазів офіційно належать його партнерам. Слід олігарха простежується й у щонайменше трьох підприємствах, що зареєстровані в офшорах.



Дмитро Фірташ контролює 70 % ринку

Держава на сьогодні контролює лише три облгази. Зокрема "Нафтогаз" вивів зі сфери впливу Фірташа "Кіровоградгаз". У власності колишніх регіоналів, а також Сергія Курченка та його соратників залишається ще з десяток підприємств. Решта належать бізнесменам.



Чимало підприємств – у власності бізнесменів та колишніх регіоналів

Держава не карає приватних постачальників за маніпуляції з рахунками та лічильниками, а лише просить повернути користувачам гроші. За законом українці вже три роки можуть змінювати постачальника послуг, якщо незадоволені його роботою. Проте приватні облгази цьому всіляко перешкоджають.

Цей процес доволі складний та тривалий. В будь-який момент монополіст може сказати, що перекриває постачання газу через те, що ви ще не поміняли собі постачальника,

– прокоментувала Войціцька.

Депутатка пройшла цю складу процедуру. Тепер газ до її квартири постачає вже не "Київоблгаз" Дмитра Фірташа, а державний "Нафтогаз". Однак часто споживачам доводиться подавати до суду, щоб розірвати договір.

Єдиний реальний вихід із ситуації, що склалася – дочекатися 2020 року, коли, відповідно до рішення уряду, у нас таки має вирівнятися ціна. Тоді будь-хто зможе продавати вам газ,

– зазначив керівник проектів та програм DiXi Group Роман Ніцович.

Експерт переконаний, що зараз конкуренцію облгазам може скласти лише "Нафтогаз" України, а вже після 2020 року на ринок почнуть приходити міжнародні трейдери.

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Від такої конкуренції українці лише виграють. Та не в ціні за газ, яка має залишатися ринковою, а у рівні сервісу. У "Нафтогазі" вже підтвердили повномасштабні плани щодо виходу на роздрібний ринок, зокрема щодо продажу газу для населення.