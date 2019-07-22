Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали

Нахабство – друге щастя! Чули про таке? А от тепер я вам розкажу, як можна за допомогою підробних документів віджати майже два десятки об'єктів нерухомості у Львові, бути на цьому викритим, а потім ще й заявити до суду, що тебе обікрали! Продовження скандальної історії про "аферу століття" у Львові – читайте у цьому випуску "ЦРУ. За кадром".

Два з половиною роки тому увесь Львів гудів про те, як група шахраїв обікрала місто. 18 приміщень, що були у комунальній власності, раптом опинилися у приватних руках.

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Два з половиною роки тому увесь Львів гудів про те, як група шахраїв обікрала місто. 18 приміщень, що були у комунальній власності, раптом опинилися у приватних руках. Аферу викрили випадково, коли рішенням міськради дозволили виділити одне із комунальних приміщень під дитячі гуртки. І коли директор мережі дитячо-юнацьких спортивних клубів вирішила заселити гуртки у будівлю, неочікувано з'явилися власники.

З новиною та купою питань жінка звернулася до міськради. І тут викрилося, що у реєстрі будівля справді значилася вже не як комунальна, а приватна. І належала кільком власникам – зокрема, Сандул Ірині та Мальковій Людмилі. Більше того, як виявилося, на цих жіночках ще й на додачу майна на цілих 66 та 53 сторінок. У списку цієї власності і віднайшли 18 приміщень, які мали рахуватися на балансі міста.



"Афера століття"

Наші журналісти робили по цій історії глибоке розслідування і з'ясували, що майно з комунальної власності відчужувалось у різний час. Ще з 2013 року. І за різними схемами. Використовувалися чорні нотаріуси, підробні рішення міськради та облради, фіктивні фірми, судові суперечки, підставні особи, схеми із банкрутством підприємств – клубок виявився дуже заплутаним.

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А головне – хто ж вони такі – оці дві жіночки, які фігурували в кожній із оборудок і врешті ставали кінцевими бенефіціарами кожної із схем? Правоохоронці вперше зацікавилась тандемом Сандул-Мальковою у 2013 році. Ці жінки примудрилися протягом року придбати 79 об'єктів нерухомості. Підтвердилось, що вони – матері місцевих податківців, які на той час працювали у відділі по боротьбі з фіктивним підприємництвом.

Кримінальну справу розслідувала прокуратура Львівської області. Прокурори підозрювали, що податківці просто легалізовували гроші з кількох конвертаційних центрів через купівлю нерухомості. Після розголосу про "аферу століття" юристи Львівської міської ради та прокуратура активізувалися та почали процес повернення вкрадених приміщень.

Але відмотати назад усі ці оборудки виявилося справою непростою. За помахом чарівної палички майно не стало знову комунальним. Повернути його міг тільки суд. Частину приміщень вдалося відсудити, по частині ще ведуться спори.

І от днями стало відомо про цікавий поворот по одній із будівель, яка цього разу належала не місту, а обласній раді, про яку повідомили журналісти видання "Наші гроші.Львів". Мова про приміщення на майже 160 квадратів на вулиці Січових Стрільців, 3 у Львові. Воно, як решта вкрадених у міста, за хитрою схемою із застосуванням підробних документів та підставних осіб перейшло у власність тандему Малькової-Сандул.



Січових Стрільців, 3

Схему використали як для себе класичну, і навіть не напружувалися із підбором чорного нотаріуса – той самий Олег Щур із Обухова зареєстрував майно на підставі неіснуючого розпорядження Галицької районної державної адміністрації від 1996 року на такого собі пана Тютюнника. Згодом приміщення перейшло у власність ТОВ "Коміна", яке, власне, на сьогодні і судиться з обладміністрацією. Ну, а засновниками ТОВки і претенденти на майно – ті самі Людмила Малькова та Ірина Сандул.

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За це приміщення на Січових Стрільців судова битва триває з листопада 2018 року. До справи долучилася прокуратура та довела у господарському суді, що розпорядження Галицької районної державної адміністрації 1996 року, на підставі якого у була проведена перереєстрація на фірму Малькової та Сандул, – чистої води підробка.

Здавалося – це перемога. У лютому суд зобов'язав підприємців повернути майно у власність Львівської обласної ради. Проте юристи спритних жіночок подали апеляцію. Уявляєте, виявляється вони були незгодні із тим, що в них забрали раніше вкрадене в облради майно!

Західний апеляційний господарський суд заяву від них прийняв та у червні постановив: Рішення Господарського суду Львівської області, яким приміщення поверталося в комунальну власність – скасувати.

А знаєте, яким був головний аргумент суддів? А те, що інтереси облради в суді представляла прокуратура. А оскільки в облради є свій цілий юридичний відділ, то свої інтереси він має представляти самостійно. От і все.



Постанова Західного апеляційного господарського суду

Справа повернулася на нове коло. Тож найгуманніші та найрозсудливіші вітчизняні суди зіграли на користь схемщиків, лишивши державний орган із розбитим коритом. Але не здаємось, говоримо про це, бо мовчати про таке не можна.