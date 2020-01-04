100 найкращих українських пісень десятиліття — слухати
За останні 10 років українська музика стала значно різноманітнішою і популярнішою.
Український онлайн-журнал про музику "Слух" підбив підсумки десятиріччя, що минуло, і опублікував плейлист зі 100 знакових пісень. У списку є представники поп-сцени (Христина Соловій та Jamala), герої важкого андеграунду (Stoned Jesus та Somali Yacht Club), електронні артисти (Ptakh_Jung та The Maneken) та репери ("Грибы" та alyona alyona).
Повний список всіх пісень ви можете побачити на сайті музичного онлайн-видання "Слух".
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Плейлист доступний для прослуховування на різних платформах: Google Music, Deezer, Apple Music, YouTube Music та Spotify.