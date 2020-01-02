25 найкращих українських альбомів року

Наприкінці 2019-го року музичний онлайн-журнал "Слух" склав свій рейтинг українських альбомів. До нього увійшли як новачки сучасної української сцени, так і вже широко відомі артисти.

Так, у ТОП-10 одночасно потрапили новий фанковий альбом короля української поп-музики MONATIK і концептуальний альбом одеських прог-рокерів Septa. Знайшлось тут місце для столичних емо-рокерів YAH та одного з найбільш обговорюваного минулого року артиста Юрія Бардаша.

До трійки найкращих релізів року увійшли атмосферний альбом "Бо я так хочу" львів'янина Zbaraski, дебютний альбом найяскравішої нової зірки українського хіп-хопу alyona alyona "Пушка" та чуттєвий реліз "Про Сьогодні, Завтра і Вчора" нового романтичного героя Палідром.

Ознайомитись з усіма кращими українськими альбомами 2019-го року ви можете на сторінці музичного онлайн-журналу "Слух".

25 найкращих українських альбомів 2019 року