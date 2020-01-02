25 найкращих українських альбомів року
Наприкінці 2019-го року музичний онлайн-журнал "Слух" склав свій рейтинг українських альбомів. До нього увійшли як новачки сучасної української сцени, так і вже широко відомі артисти.
Так, у ТОП-10 одночасно потрапили новий фанковий альбом короля української поп-музики MONATIK і концептуальний альбом одеських прог-рокерів Septa. Знайшлось тут місце для столичних емо-рокерів YAH та одного з найбільш обговорюваного минулого року артиста Юрія Бардаша.
До трійки найкращих релізів року увійшли атмосферний альбом "Бо я так хочу" львів'янина Zbaraski, дебютний альбом найяскравішої нової зірки українського хіп-хопу alyona alyona "Пушка" та чуттєвий реліз "Про Сьогодні, Завтра і Вчора" нового романтичного героя Палідром.
Ознайомитись з усіма кращими українськими альбомами 2019-го року ви можете на сторінці музичного онлайн-журналу "Слух".
25 найкращих українських альбомів 2019 року
1. Паліндром — Про Сьогодні, Завтра і Вчора
2. alyona alyona — Пушка
3. Zbaraski — Бо я так хочу
4. White Ward — Love Exchange Failure
5. YOURA — PLAN Б
6. YAH — Zen Rhymes
7. [O] — Суперінтроверт
8. Septa — Bitten By The Serpent Of The Kingdom Of The Spirit
9. Zitkani — Береги
10. MONATIK — Love It Ритм
11. Луна — Транс
12. KAT — Это Случится С Тобой
13. O.Torvald — Diller Kaifu
14. смеющийся тигр — кажущееся
15. Koloah — Salon Imaginalis
16. Constantine — Поп-меньшинства, ч. 1
17. Alina Pash — Пинтя: Гори
18. KRUTЬ — Albino
19. Motanka — Motanka
20. Monoconda — Alphabet
21. La Horsa Bianca — Oneiric Numeric
22. Backchat — Backchat
23. Braii — Lovely Dark Things
24. My Personal Murderer — Summa
25. Ofliyan — Победительница EP
Також до прослуховування доступний плейлист з обраними треками на ваших улюблених стрімінгових платформах: Google Music, Deezer, Apple Music, YouTube Music та Spotify.