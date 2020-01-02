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25 найкращих українських альбомів року

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alyona alyona / прес-служба

Наприкінці 2019-го року музичний онлайн-журнал "Слух" склав свій рейтинг українських альбомів. До нього увійшли як новачки сучасної української сцени, так і вже широко відомі артисти.

Так, у ТОП-10 одночасно потрапили новий фанковий альбом короля української поп-музики MONATIK і концептуальний альбом одеських прог-рокерів Septa. Знайшлось тут місце для столичних емо-рокерів YAH та одного з найбільш обговорюваного минулого року артиста Юрія Бардаша.

До трійки найкращих релізів року увійшли атмосферний альбом "Бо я так хочу" львів'янина Zbaraski, дебютний альбом найяскравішої нової зірки українського хіп-хопу alyona alyona "Пушка" та чуттєвий реліз "Про Сьогодні, Завтра і Вчора" нового романтичного героя Палідром.

Ознайомитись з усіма кращими українськими альбомами 2019-го року ви можете на сторінці музичного онлайн-журналу "Слух".

25 найкращих українських альбомів 2019 року

1. Паліндром — Про Сьогодні, Завтра і Вчора

2. alyona alyona — Пушка

3. Zbaraski — Бо я так хочу

4. White Ward — Love Exchange Failure

5. YOURA — PLAN Б

6. YAH — Zen Rhymes

7. [O] — Суперінтроверт

8. Septa — Bitten By The Serpent Of The Kingdom Of The Spirit

9. Zitkani — Береги

10. MONATIK — Love It Ритм

11. Луна — Транс

12. KAT — Это Случится С Тобой

13. O.Torvald — Diller Kaifu

14. смеющийся тигр — кажущееся

15. Koloah — Salon Imaginalis

16. Constantine — Поп-меньшинства, ч. 1

17. Alina Pash — Пинтя: Гори

18. KRUTЬ — Albino

19. Motanka — Motanka

20. Monoconda — Alphabet

21. La Horsa Bianca — Oneiric Numeric

22. Backchat — Backchat

23. Braii — Lovely Dark Things

24. My Personal Murderer — Summa

25. Ofliyan — Победительница EP

Також до прослуховування доступний плейлист з обраними треками на ваших улюблених стрімінгових платформах: Google Music, Deezer, Apple Music, YouTube Music та Spotify.

 
Теги: Афіша Концерти рок-музика Музика Монатік Alyona Alyona O.Torvald
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