50 найкращих українських альбомів десятиліття

До рейтингу потрапили Бумбокс, Юрій Бардаш, The Hardkiss, Іван Дорн та інші.

Наприкінці грудня онлайн-журнал про музику "Слух" підбив підсумки десятиліття, що минуло, і склав власний рейтинг найкращих українських альбомів. Тож завдяки цьому ми можемо почути, як звучала Україна останнього десятиліття.

Критеріями відбору стали відповідність альбому вимогам часу, загальний вплив на українську музику, оригінальність, актуальність та резонанс навколо його релізу. До рейтингу потрапили Бумбокс, Один в каное, Vivienne Mort, Jamala, Юрій Бардаш, The Hardkiss, Monatilk та інші.

Повний рейтинг найкращих українських альбомів 2010-х з інформацією про кожен ви можете побачити на сайті музичного онлайн-видання "Слух".

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До десятки найкращих увійшли:

1. Іван Дорн - Сo’n’Dorn (2012)

2. Onuka - Onuka (2014)

3. Грибы - ДНК, ч.1 (2016)

4. DakhaBrakha - Light (2010)

5. Monatik - Звучит (2015)

6. alyona alyona - Пушка (2019)

7. Oh, deer! - Як перестати хвилюватися та полюбити війну (2017)

8. Іван Дорн - Randorn (2014)

9. Вагоновожатые - Вассервага (2015)

10. Kazka - Karma (2018)