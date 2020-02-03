50 років хеві-металу: кращі пісні Uriah Heep

7 лютого у Києві свій 50-річний ювілей відзначить британська рок-група Uriah Heep. За півстоліття музиканти встигли написати безліч хітів, які знає і любить не одне покоління фанатів гітарної музики. Ми обрали п'ять найголовніших пісень Uriah Heep, заради яких варто відвідати їх святкове шоу.

Коли: 7 лютого, 19:00

Де: МЦКМ (Жовтневий палац) Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Вартість квитків: від 649 грн, у продажу на Concert.ua

Gypsy

Дебютний сингл Uriah Heep і одна з небагатьох пісень, написана не Кеном Хенслі, який довгий час був основним сонграйтером групи. Gypsy залишилася за Міком Боксом, ще одним гітаристом, і вокалістом Девідом Байроном.

Пісня, у якій співається про заборонене кохання хлопця і циганської дівчини, запам'яталася всім як найважча пісня Uriah Heep. Замість традиційного гітарного, соло у ній зігране на органі. А Байрон ще й постукав ложечками по чайних чашках у якості партії перкусії.

Слухати Uriah Heep – Gypsy:

July Morning

10-хвилинна прогресив-рок махіна з органним соло наприкінці – це July Morning. Пісня не стала комерційно успішною, але точно стала народною.

Кен Хенслі написав її від нудьги під час американського туру. Uriah Heep ділили автобус з групою Sha Na Na, і їм доводилося чекати, поки ті відіграють концерт, щоб їхати далі. Ось так хитаючись без діла туди-сюди з акустичною гітарою кілька днів поспіль, Хенслі і написав цей трек.

July Morning стала негласним саундтреком молодіжного свята Джулая в Болгарії, який виник у вісімдесятих на знак протесту проти уряду – молоді люди величезним натовпом їхали з міст на берег Чорного моря і веселилися в кращих традиціях хіпі під цю пісню.

Слухати Uriah Heep – July Morning:

Easy Livin'

Easy Livin' є чи не найвідомішою піснею Uriah Heep. В одному з інтерв'ю Кен Хенслі розповів історію про те, як з'явилася ідея для написання композиції:

Ми замкнулися в студії на кілька днів, багато працювали. Після закінчення сесій ми їхали додому на таксі і розмовляли про всяк. Випадково розмова зайшла про наших слухачів і про те, що вони вважають наше життя легким. Мовляв, ми виходимо на сцену, граємо, отримуємо мільйон за кожен концерт – і їдемо додому.

Пісня стала великим хітом у США, потрапивши на 39 місце в Billboard Hot 100, і піднялась на п'яте місце хіт-парадів у Нідерландах.

Кумедний факт: перероблену версію Easy Livin 'можна почути в кінці одинадцятого епізоду мультсеріалу "Ну, постривай", дія якого відбувається в цирку.

Слухати Uriah Heep – Easy Livin ':

Lady In Black

Lady In Black – один з перших хітів групи, який домігся приголомшливого успіху в Німеччині та Росії. Його також написав Кен Хенслі, а на додачу ще й заспівав, бо тодішньому вокалісту Девіду Байрону пісня взагалі не сподобалася.

Як розповідав Хенслі, пісня написалась після спілкування з сільським священиком, до дочки якого в гості прийшов Кен. У той час священик перебував у пригніченому стані. Але їхня розмова стала прозрінням для обох: Кен написав хіт, а священик став потихеньку приходити в себе.

Слухати Uriah Heep – Lady In Black:

Stealin'

Ця пісня потрапила в американський хіт-парад, а також стала великим проривом для групи у Новій Зеландії у 1973 році.

Через те, що в пісні співається про грабіжника, який біжить від переслідування і розкаюється у скоєному, до групи було багато претензій з боку законослухняних громадян – мовляв, підтекст у треку такий собі.

Група все заперечувала: "Все, що ви почули в пісні – неправда. Єдине, про що ми думали під час запису, – це про те, як вона стане великим хітом".

Слухати Uriah Heep – Stealin':