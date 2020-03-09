5 фактів про Queen Rock and Symphony Show: унікальний склад артистів та світове визнання

10 квітня в Києві вперше покажуть Queen Rock and Symphony Show — одну з найкращих світових вистав, що представляють музичну спадщину Queen. Цей концерт докорінно відрізняється від усіх інших, створених за мотивами творчості найвеличнішої групи в історії музики, і на це є п'ять об'єктивних причин.

Коли: 10 квітня 2020 року

Де: Палац Україна (вул. В. Васильківська, 103)

Вартість квитків: від 499 грн, у продажу на Concert.ua

Браян Мей брав участь у створенні шоу

Усі шанувальники творчості Queen знають, хто такий Браян Мей. Його внесок у створення пісень культового колективу безцінний. Мей — незмінний гітарист групи й автор понад 60 хітів, серед яких We Will Rock You, Mother Love (спільно з Мерк'юрі), Keep Yourself Alive, Too Much Love Will Kill You, The Show Must Go On і багато інших.

Саме на оголошення Браяна Мея про пошук ударника в 1984 році відгукнувся студент стоматологічного факультету Роджер Тейлор (згодом — барабанщик Queen), а трохи пізніше до них приєднався і Фаррух Булсара, який узяв собі творчий псевдонім Фредді Мерк'юрі.

Браян Мей особисто проводив відбір учасників Queen Rock & Symphonic Show

У 2002 році Браян Мей і Роджер Тейлор створили знаменитий мюзикл We Will Rock You, вокалісти якого тепер учасники Queen Rock & Symphonic Show. Мей тоді особисто брав участь у кастингах і відібрав найкращих. Саме вони вийдуть на сцену в Києві, щоб представити головні хіти Queen.

Унікальний склад артистів

Концерт Queen Rock & Symphonic Show — не просто триб'ют імені Queen. Це повноцінне симфорок-шоу, участь у якому беруть найкращі музиканти. Крім вокалістів із мюзиклу We Will Rock You, про яких ми вже згадували раніше, на сцену також вийдуть рок-група з п'яти осіб та Національний симфонічний оркестр України.

Вокалісти виступатимуть під акомпанемент оркестру

Тільки уявіть: живий вокал, повний оркестр, рокове звучання гітар і ударних та зал, який співає в унісон улюблені пісні. Саме цьому і полягає магія і велич Queen.

У програмі – тільки хіти

Під час шоу в роково-симфонічному аранжуванні можна буде почути головні хіти Queen. Innuendo, Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Do not Stop Me Now, Radio Ga Ga і багато інших зазвучать по-особливому. Оригінальні концертні аранжування й еклектичність звучання Queen будуть відтворені бездоганно, бо цього вечора на сцені будуть тільки найкращі.

Не тільки музика

Queen Rock & Symphonic Show — концертне шоу великого масштабу. Зміст, енергія і театральність пісень Queen максимально передані завдяки харизмі музикантів. Досвід участі вокалістів у мюзиклах дозволяє їм не просто виконувати пісні, а й проживати кожну з них.

Вокалістів для шоу також прослуховували учасники Queen

Взаємодія чоловічих та жіночих голосів передає яскравість і артистичність унікального таланту Фредді Мерк'юрі, а ретельно підібрані дуети розкривають любовну лірику в композиціях Queen. Можливо, саме цього вечора шанувальники групи зможуть почути по-новому добре знайомі композиції.

Вистава, визнана у світі

З моменту прем'єри у 2000 році вистава Queen Rock and Symphonic Show зібрала аншлаги в Австралії, Японії, США та Європі. У різний час виступи вокалістів та групи супроводжували Сіднейський симфонічний оркестр, Токійська філармонія, симфонічні оркестри Атланти і Колорадо. Крім того, концерт Queen Symphonic був записаний для радіо BBC Radio 2 Friday Night Is Music Night і транслювався біля входу до лондонського театру "Колізеум" (Coliseum Theatre) — найбільшого у Вест-Енді для проведення оперних і балетних вистав.