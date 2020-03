5 легендарних пісень Кріса Нормана

19 травня з туром на честь 70-річного ювілею до Києва приїде Кріс Норман – голос легендарної британської рок-групи Smokie. До його приїзду Афіша 24 обрала п'ять головних пісень артиста – як у складі культової групи, так і з сольної творчості.

Коли: 19 травня 2020 року

Де: МЦКМ (Жовтневий палац), Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Вартість квитків: від 820 грн, у продажу на Concert.ua

If You Think You Know How to Love Me

Перший великий хіт групи Smokie з вокалістом Крісом Норманом.

Напівакустична балада вийшла у червні 1975 року в альбомі Changing All the Time і підкорила чарти Ірландії, Швеції, Норвегії та Нідерландів. З цією піснею групу запросили в популярну тоді передачу Top Of The Pops. Їх поява у телешоу допомогла дістатися треку третього місця в Британії і затриматися там на три тижні.

Слухати Smokie – If You Think You Know How to Love Me:

Do not Play Your Rock 'n' Roll to Me

Ще один потужний хіт Smokie з альбому Changing All the Time за участі Нормана – цього разу більш рок-н-рольний. Швидше за все, це сталося завдяки гітарному рифові з пісні Елвіса Преслі His Lastest Flame, який група адаптувала під свою композицію. Сингл дістався до восьмої сходинки британського хіт-параду.

Слухати Smokie – Do not Play Your Rock 'n' Roll to Me:

Living Next Door to Alice

Історія створення цієї пісні вкрай цікава. Найчастіше хіти Smokie виходили не з-під пера музикантів – авторами хітів був продюсерський дует Майка Чепмена і Ніккі Чинна. До слова, попередні дві пісні – також їхня робота.

У 1972 році Чепмен і Чінн написали Living Next Door to Alice для австралійської поп-групи New World. Пісня в їх виконанні не вистрілила – зате у виконанні Smokie ще як! Композиція вийшла у 1976 році і посіла 5-е місце в Британії, а також 25-е в США – найбільше досягнення групи в Штатах за всю кар'єру.

А через 19 років з піснею сталася фантастична історія. До 1995 року Кріс Норман вже десять років як покинув склад Smokie. У тому самому році в Нідерландах команда коміків-приколістів Gompie бере пісню Smokie і додає слова "Alice, Who the Fuck Is Alice?" І пісня знову стає хітом!

Слухати Gompie – Alice, who the f*** is Alice?

На хвилі хайпа, кажучи сучасною мовою, Smokie разом зі стендапером-маргіналом Роєм Чаббі Брауном роблять свою версію треку – і потрапляють на третє місце в британському чарті, продавши півмільйона копій "нового" старого синглу!

Дивитись відео Smokie & Roy Chubby Brown – Living Next Door To Alice:

А ще через шість років, рок-група "Конец фильма" просто переклала слова гумористичної версії (правда, без матюків), назвала її "Еліс" – і вийшов хіт. Такі справи.

Stumblin 'In

Перший хіт Кріса Нормана після того, як він пішов зі Smokie.

Справа в тому, що до 1978 року Smokie і авторський дует Чепмена-Чинна припинили співпрацю. Однак спілкування не закінчилося – доля звела сонграйтерів і групу влітку того ж року в Німеччині. Тоді авторський дует працював над альбомом для Сьюзі Кватро, а група отримувала якусь нагороду.

Smokie з продюсерами і Сьюзі Кватро зустрілися на тусовці. Чепмен вийшов на сцену і співав підряд усі написані з Чінном хіти, коли Кватро і Кріс Норман піднялися на сцену, щоб підіграти своєму другові. Тоді Чепмен помітив, як Кватро, сидячи, грає на бас-гітарі, а Норман стоїть поруч на сцені, поклавши їй руку на плече, – і у продюсера з'явилася ідея. Наступного дня народилася пісня Stumblin 'In, що стала великим хітом у США – 4 місце у "гарячій" сотні.

Слухати Кріс Норман та Сьюзі Кватро – Stumblin 'In:

Midnight Lady

А ось цей трек – повністю сольний хіт Нормана.

У 1986 році Кріс співпрацював з Дітером Боленом – тієї самої другою половиною німецького дуету Modern Talking. На батьківщині Болена також називають "поп-титаном". Саме він написав і спродюсував більшу половину сольника Нормана під назвою Some Hearts Are Diamonds.

На ньому була пісня Midnight Lady. Романтична нью-вейв балада міцно засіла на вершині чартів Німеччини, Швейцарії та Австрії. Якщо до цього Норман був просто широко відомим у цих краях, то після виходу цієї пісні він став суперзіркою, якою залишається і до цього дня.

Слухати Кріс Норман – Midnight Lady: