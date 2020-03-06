7 цікавих фактів про Machine Head, які ви могли не знати

Напевно всі українські фанати металу вже відмітили червоним в календарі 20 травня – день, коли в Києві виступить культовий гурт Machine Head.

Коли: 20 мая 2020 року

Де: StereoPlaza (пр-т Лобановського, 119)

Вартість квитків: від 1090 грн, у продажу на Concert.ua

Наприкінці весни у київському клубі StereoPlaza Machine Head відіграють великий тригодинний концерт, який буде розділений на дві частини. У першій рокери зіграють новий матеріал, а у другій – відзначать 25-річчя дебютного альбому Burn My Eyes.

Більш того, до Києва приїде одразу два склади Machine Head – нинішній і оригінальний, який брав участь у записі першої платівки. Напередодні концерту Афіша 24 зібрала декілька цікавих фактів про групу.

Гурт так називається зовсім не через Deep Purple. Так, Machine Head – шостий альбом легендарних британських рокерів, найбільш комерційно успішний у їхній дискографії. Але зовсім не він став натхненням для неймінга групи Робба Флінна, як багато хто вважає . До того ж, за словами самого Робба, з усього репертуару Deep Purple, він знає тільки Smoke On The Water.

Дивитись відео Machine Head – Locust:

Machine Head з'явилися через гранату. Справа в тому, що група якийсь час існувала як сайд-проект – фронтмен Робб Флінн був зосереджений на іншій своїй групі Vio-Lence. В інтерв'ю популярному сайту Loudwire Флінн розповів, що вирішив покинути її тільки після інциденту з місцевою бандою в місті Окленд.

Після сутички, на одному з концертів Vio-Lence хулігани кинули на сцену гранату, яка, на щастя, не вибухнула. Флінн вирішив, що не хоче мати справи з таким лайном і надалі – і зосередився на Machine Head.

Це не завадило іншому учаснику Vio-lence пограти і в Machine Head. Гітарист Філ Деммел присвятив Machine Head цілих 15 років – з 2003 року по 2018-й.

Чули? Вокаліст Machine Head анонсував новий альбом

Отримали контракт із впливовим лейблом завдяки унікальному демо-запису. Майже всі альбоми Machine Head виходили на лейблі Roadrunner, на який підписані Slipknot. Менеджери зацікавилися на той момент нікому невідомою групою, як тільки почули перший демо-запис. До слова, на нього Флінн витратив усього 800 баксів: винайняв на ці гроші "студію" – будинок свого друга, і записав у ньому кілька пісень.

Дивитись відео Machine Head – Imperium:

Унікальність цього запису полягає у вокалі з дисторшном – ефектом спотворення звуку. Правда, для нього заповзятливому музиканту не знадобились ані спеціальне обладнання, ані години електронної обробки. Флінн записав вокал через інтерком – систему зв'язку для всього будинку.

До слова, Machine Head випустили на Roadrunner і свій дебютний альбом Burn My Eyes, з ювілеєм якого приїдуть до Києва. На той момент він став найбільш продаваним релізом лейблу – 400 тисяч копій по всьому світу.

На Machine Head вплинули Metallica, Exodus, Testament, Suicidal Tendencies, Nirvana, Alice In Chains і Slayer. До речі, про останніх – наступний факт.

Каталися в одному турі зі Slayer. Легенди треш-металу взяли команду Робба Флінна на розігрів у Європі у 1994 році. Популярність групи за цей час настільки зросла, що через кілька місяців вони поїхали в сольний тур по тих самих майданчиках, що і Slayer.

Дивитись відео Machine Head – Crashing Around Yo:

Потрапили в бан на MTV. У кліпі на пісню Crashing Around You горять і вибухають будинки. Відео знімалося до трагедії 11 вересня, але музиканти випустили його через кілька тижнів після теракту.