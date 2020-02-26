Афіша подій на 8 березня у Києві – куди піти у Міжнародний жіночий день

На честь 8 березня у Києві відбудеться багато подій, присвячених жінкам і весні. Афіша 24 вибрала ті, які точно варті вашої уваги.

8 березня увесь світ традиційно святкуватиме найголовніше феміністське свято Міжнародний жіночий день. І хоча започатковане воно було як символ боротьби жінок за права людини та антисексизму, у багатьох країнах у цей день прийнято дарувати жінкам квіти та робити подарунки.

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Але найкращий подарунок для будь-якої жінки – увага та враження. Тож ми підготували для вас найцікавіші події, що відбудуться у Києві 8 березня. А їх багато – від концертів класичної музики і ексклюзивного шоу Pianoбой з оркестром до камерного рейву і тематичного стендапу. До того ж цьогоріч Міжнародний жіночий день припадає на неділю – відповідно ще один додатковий вихідний у нас буде в понеділок, 9 березня.

Перелік подій: куди піти на 8 березня у Києві

Pianoбой. Хісторі. Святковий концерт з оркестром

Коли: 8 березня, 19:00

Де: Палац спорту (пл. Спортивна, 1)

Вартість квитків: від 490 грн, у продажу на Concert.ua

На київських прихильників Дмитра Шурова очікує спеціальне шоу, адже концерт поєднає у собі одразу три значущі події: святкування Міжнародного жіночого дня, презентацію нового альбому "Хісторі" та 10-річний творчий ювілей Pianoбой. "Це буде вечір святкування життя як воно є – з його найемоційнішими моментами. Всі – юні та з досвідом, пари та сингл, закохані та після важкого розриву – ми всі будемо відчувати, що ми в одному космічному кораблі, що несе нас до вершин", – обіцяє група.

Оригінальна програма стане дивовижним подарунком для всіх шанувальників артиста, адже цього разу Pianoбой виступатиме в супроводі оркестру. У крутому шоу поєднаються фірмовий романтичний драйв та енергія рок-бенду та гармонія оркестрового звучання. Разом з новими композиціями на концерті пролунають улюблені "Кохання", "Родимки", "Шампанські очі", "Родина", "Все, що тебе не вбиває" та інші відомі пісні.

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Fairmont Classic – Mozart & Salieri

Коли: 8 березня, 19:00

Де: Fairmont Grand Hotel (ул. Набережно-Крещатицкая, 1)

Вартість квитків: від 600 грн, у продажу на Concert.ua

Легенда про отруєння Моцарта його підступним суперником Сальєрі відома кожному, хто хоч трохи знайомий зі світом класичної музики. Але правда набагато нудніша – Моцарт, ймовірно, зневажав зануду Сальєрі, зате Сальєрі обожнював конкурента. Це він без сорому кричав "Браво!" на прем'єрі "Чарівної флейти", заважаючи оперним співакам. Це він домігся виконання моцартовских мес на коронації Леопольда II.

У програмі концерту – "Маленька нічна серенада" Моцарта, походження якої – ще більша загадка, ніж "Реквієм"; Concertino Da Camera для флейти і струнних Сальєрі – приклад галантно музики від маестро; Рондо для скрипки і камерного оркестру, яку Моцарт склав до весілля дочки бургомістра Зальцбурга; симфонія La Veneziana, утворена з кокетливих опер Сальєрі вже після його смерті; Sinfonia Concertante для скрипки і альта з оркестром, яка виникла з безмежного захоплення Моцарта альтом. Виконує Kyiv Mozart Orchestra під керівництвом італійського диригента Луїджі Гаджеро.

Марія Чайковська

Коли: 8 березня, 19:00

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців 37-41)

Вартість квитків: від 400 грн, у продажу на Concert.ua

Українська виконавиця Марія Чайковська повертається з великим святковим концертом. Співачка представить нову програму "Парус" – її назва присвячена однойменній композиції, яку піаністка та авторка пісень презентує у лютому.

Після дворічної перерви Марія Чайковська зіграє концерт у Києві, аби прихильники, що сумували за нею, нарешті мали змогу почути улюблені пісні та нові композиції, зіткані із багатошарової лірики та космічних мелодій. Адже сама Марія і є те вітрило, яке за допомогою чарівної музики забере вас у подорож по морю спогадів, наповнених хвилями нових мрій.

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Класична музика кохання

Коли: 8 березня, 19:00

Де: Кірха Святої Катерини (вул. Лютеранська, 22)

Вартість квитків: від 150 грн, у продажу на Concert.ua

Класична музика кохання – найпопулярніша класика про любов у виконанні Київського молодіжного оркестру. У програмі – А. Вівальді, Й.С. Бах, А. П'яццолла, Ж. Бізе, М. Скорик, Л. Андерсон, а ще – музика з кінофільмів та інші сюрпризи.

У складі Київського молодіжного оркестру – справжні молоді зірки, лауреати міжнародних конкурсів. Художній керівник і головний диригент оркестру – Ігор Пучков. Майстерність музикантів та унікальна акустика лютеранської церкви 19-го сторіччя – запорука вдалого святкового вечора та неповторної атмосфери кохання.

Леді Епохи Біг-Бендів. Aniko Dolidze Big Band

Коли: 8 березня 19:00

Де: Caribbean club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 300 грн, у продажу на Concert.ua

Чарівна Аніко Долідзе та її біг-бенд зіграють святковий концерт "Леді епохи біг-бендів". "Для мене цей концерт – це шана тим, хто створив для нас мову та форми, створив для нас фундамент і ми продовжуємо протягувати ці невидимі нитки з минулого в майбутнє. Я не перестаю вчитися у цих великих жінок, і дивуюся їх тонкій вокальній майстерності, витонченості та вмінню триматися на сцені", – розповідає Аніко Долідзе.

Тож справжня леді українського джазу в оточенні сімнадцяти першокласних музикантів на один вечір стануть вашими провідниками у вишукані часи яскравого, віртуозного та мелодійного свінгу. У програмі – пісні Пет Фрайдей, Аніти О’Дей, Хелен Уорд, Джун Крісті, Хелен О’Коннелл, Марти Тілтон, Хелен Форрест, Айрін Дей та The Clark Sisters.

ЦеШо

Коли: 8 березня, 19:00

Де: Центр Сучасного Мистецтва "ДАХ" (вул. Велика Васильківська, 136)

Вартість квитків: 400 грн, у продажу на Concert.ua

Чудовий варіант для 8 березня – вистава-концерт від театральної трупи театру "Дах", усі учасниці якої – дівчата. Камерний музично-театральний "соціальний рейв". Чотири акторки, які грають на віолончелі, контрабасі, акордеоні, мелодиці, саксофоні та ксилофоні. Вони відправлять вас у музично-психологічний тріп та подарують можливість перетасувати своє розуміння світу.

"ЦеШо" досліджують хто ми, де та як живемо, говорять про проблеми сучасної людини. Творчим керівником колективу є Влад Троїцький – театральний режисер і засновник "ГогольФесту".

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Точка G – Generation of improv!

Коли: 8 березня, 19:00

Де: Freedom Hall (вул. Фрунзе, 134)

Вартість квитків: від 350 грн, у продажу на Concert.ua

Це комедійне імпровізаційне шоу завжди супроводжують аншлаги. Адже головні його творці – самі глядачі! Всі ситуації й персонажів придумують гості, а актори створюють смішні історії у них на очах. До того ж глядачі, які відчувають у собі творчий запал, можуть вийти на сцену і стати частиною імпровізаційного шедевра. Тобто ви можете не просто дивитися шоу, а й повністю впливати на все, що відбувається на сцені.

Творець і ведучий – Юрій Кляцкін. Протягом 15 років він був актором, режисером і педагогом відомого театру-студії імпровізації "Чорний квадрат".

Найбільший весняний стендап

Коли: 8 березня, 20:00

Де: FEDORIV Hub (вул. Велика Васильківська, 5)

Вартість квитків: від 250 грн, у продажу на Concert.ua

Авторський сміливий гумор про жінок та стосунки від наймасштабнішого стендап-проєкту України. У програмі – найкращі коміки Києва. Свят Загайкевич – творець "Підпільного" і тих самих жартів "Про метро"; Сергій Липко – переможець численних фестивалів, двічі переможець шоу "Розсміши Коміка", сценарист проекту "Телебачення Торонто"; Олександр Жипецький – актор кіно і театру "Чорний Квадрат", учасник імпровізаційного шоу Rockstar improv; Анна Кочегура – переможець в номінації Best comedian female незалежного стендап фестивалю; Антон Тимошенко – абсолютний переможець "Розсміши коміка", сценарист проекту "Телебачення Торонто" і ще безлічі популярних програм.

Stand up про жінок та інші заморочки

Коли: 8 березня, 19:00

Де: Будинок звукозапису Українського радіо (вул. Л. Первомайського, 5-Б)

Вартість квитків: від 200 грн, у продажу на Concert.ua

У цей святковий день київський стендап-комік представить спеціальну сольну програму "Про жінок та інші заморочки". Макс – чесний і щирий комік, який жартує про стосунки, але примудряється їх зберегти. А також учасник телешоу "Гуднайт Клаб", неодноразовий переможець “Розсміши коміка”, та один з найбільш затребуваних українських комедіантів.

У цей вечір зі сцени ви не почуєте старих побитих тем, всі жарти та історії коміка взяті з реального життя. Причому не тільки з його, але й вашого. У вас складеться враження, що Макс знає все про вас і вашу другу половинку.