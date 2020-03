Афіша Києва на тиждень: куди піти 10-15 березня

Цього тижня у Києві можна бути наживо почути Гару, відсвяткувати із культовими фінськими рокерами The 69 Eyes їхню 30-ту річницю, натанцюватись під потужних американців The Score, від душі посміятись під час півторагодинного стендапу про жінок та витратити гроші на благочинній барахолці від Куражу. Все це і більше – у традиційній тижневій підбірці від Афіша 24.

Garou

Коли: 10 березня, 19:00

Де: Палац Україна (вул. В. Васильківська, 103)

Вартість квитків: від 550 грн, у продажу на Concert.ua

Найвідоміший баритон світу з найпопулярнішого в історії мюзиклу Notre-Dame de Paris Гару повертається до України з великим сольним концертом. Цього разу до Києва співак привезе свій десятий студійний альбом Soul City, що вийшов наприкінці листопада минулого року і вже встиг отримати золотий сертифікат. До того ж на глядачів чекає спеціальна святкова програма, присвячена прекрасним жінкам.

Арсен Мірзоян

Коли: 10 березня, 19:00

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців 37-41)

Вартість квитків: від 400 грн, у продажу на Concert.ua

Після минулорічної презентації нового альбому у Палаці Україна сонграйтер повертається до київської публіки на більш камерний майданчик із ексклюзивним шоу Unplugged. У своєму альбомі "Інгредієнт" артист щедро ділиться своїми внутрішніми переживаннями через лірику, сповнену гіркого присмаку самотності та солодкої пристрасті. Цей харизматичний чоловік, тонкий філософ ніколи не намагався бути зручним, і завжди лишався собою – так буде і цього вівторка на чи не найбільш інтимному концерті Арсена Мірзояна.

Stand-Up: для мам, для дам і для мадам 18+

Коли: 10 березня, 19:00

Де: Caribbean Club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 190 грн, у продажу на Concert.ua

Гумористичний вечір, присвячений жінкам: знайомі життєві ситуації, курйози, проблеми та теорії їх смішного вирішення. Тривалість програми – 90 хвилин. Рекомендовано особам з 18 років.

Цього разу на сцені для вас виступатимуть одразу шість коміків: Іван Жорноклей – засновник та ведучий Ukrainian Stand-Up Agency; Сергій Степанисько – переможець "Розсміши коміка", учасник телевізійного фестивалю "Ліга Сміху"; Володимир Євчук – переможець проєкту "Розсміши коміка", чемпіон Рівненської "Ліги сміху" 2017; Святослав Марченко – сценарист телевізійних гумористичних проєктів; Андрій Бережко – учасник проєкту "Сomedy Батл" та "Відкритого мікрофону", переможець проєкту "Розсміши коміка" та учасник телевізійного проєкту "Ліга Сміху"; Євген Буракевіч – білоруський комік, володар гран-прі Independent Stand Up Festival, один із переможців міжнародного тижня стендап-комедії.

Дімаш Кудайберген

Коли: 11 березня, 19:00

Де: Палац спорту (пл. Спортивна, 1)

Вартість квитків: від 1200 грн, у продажу на Concert.ua

Перший сольний концерт музичного феномена Дімаша Кудайбергена в Україні. Цей казахстанський співак підкорив голівудських зірок Джекі Чана та Дрю Беррімор, а разом із ними – і весь світ.

Дімашу Кудайбергену всього лише 25 років, а серед досягнень вже є звання "Найпопулярнішого співака Азії" (Top Chinese Music Awards), "Найкращого закордонного співака" (MTV), "Співака року" та "Найкращого голосу планети". У артиста 114 фан-клубів у більш, ніж 40 країнах світу. Хлопець збирає багатотисячні стадіони та підкорює унікальним голосом у шість октав. Не пропустіть неймовірне шоу і ви!

The 69 Eyes

Коли: 11 березня, 19:00

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців 37-41)

Вартість квитків: від 870 грн, у продажу на Concert.ua

Легендарні фінські готік-рокери приїдуть до України у рамках масштабного ювілейного туру, адже The 69 Eyes відзначають вже 30-ту річницю свого існування. Проте музиканти вирішили не спочивати на лаврах вже написаних хітів і захопити із собою свіжий 12-й студійний альбом West End. "Ми готуємося поїхати в тур на чотири роки, тому не дивуйтеся, якщо ми будемо грати в країнах і на континентах, на яких давно не грали", – попереджають The 69 Eyes.

The 69 Eyes справді культовий фінський готик-рок-гурт, на рахунку якої мільйони проданих альбомів. Самі музиканти називають свій стиль гот-н-рол, а критики говорять про мікс глем-року і готик-року.

Sax Live Show "Піф-Паф"

Коли: 12 березня, 19:00

Де: Caribbean Club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 590 грн, у продажу на Concert.ua

У Caribbean Club стартує весняна серія популярного шоу Caribbean jazz dinner show від Freedom Jazz girls band. Цього разу чарівні джазетки будуть дивувати глядачів вибуховим Sax Live Show "Пiф-Паф". І це справжня "Бондіана", що ніби зійшла з екранів телевізорів, адже саме дівчатами Бонда на цей раз уявили себе Freedom jazz girls band.

"Ми приміряємо на себе нові розкішні образи – небезпечних, авантюрних супергероїнь – дівчат того самого Джеймса Бонда. Відслідковується любовна драматична лінія – немов вишукане кольє на тонкій шиї, і ми – джазетки, будемо виблискувати в ньому діамантами", – кажуть Freedom Jazz girls band. Тож будьте готові – на сцені клубу розгорнуться справжні пристрасті, де глядачі будуть не свідками, а співучасниками.

MISSIO

Коли: 12 березня, 19:00

Де: Stereo Plaza (пр-т. Лобановського, 119)

Вартість квитків: від 999 грн, у продажу на Concert.ua

Американський дует MISSIO приїжджає до України із першим сольником – раніше автори вибухових хітів Bottom of the Deep Blue Sea та I Don’t Even Care about You навідувались до нас лише у рамках фестивалю UPark-2019. "Темна" глибока електроніка одразу прийшлася до смаку українським слухачам, тож не дивно, що на повернення дуету не прийшлось довго чекати.

MISSIO позиціонують свою музику як відбиток свідомості самотньої людини у депресії. Вона сумна, але красива та прониклива. У Київ вони привезуть нову розширену програму та кращі хіти.

Кураж March

Коли: 14-15 березня, 12:00-21:00

Де: ВДНГ, 19-й павільйон (пр-т. Глушкова, 1)

Вартість квитків: 150 грн, у продажу на Concert.ua

Цього разу у програмі Куражу – натуральні вина, створення нового образу зі стилістом на барахолці, воркшоп із жестової мови від перекладачів Куражу та Atlas Weekend, паблік ток The Village Україна та лекція від драґ-квін Монро про прийняття себе. А ще тут можна буде почати нове життя з роботи у компаніях IQOS, G.Bar й Oh My Look!, у командах Kyiv Academy of Media Arts, Upgrade з Аллою Клименко, з BURSA або Projector. І звичайно – послухати локальних діджеїв, покататись на атракціонах та пошопитись на барахолці.

Повна програма – за посиланням. Дітям до 12 років, людям з інвалідністю, людям пенсійного віку, учасникам бойових дій, вагітним й іменинникам безкоштовно.

Jungle Brown

Коли: 14 березня, 19:00

Де: Caribbean Club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 350 грн, у продажу на Concert.ua

У рамках концертів Selector Live у Києві адепти класичного британського хіп-хопу 90-х Jungle Brown представлять свою свіжу платівку Full Circle. Їх музика поєднує флоу у найкращих традиціях А Tribe Called Quest з репом майбутнього, місцями прикрашена золотою ниткою саксофону Ayo The Yung African Pioneer чи бек-вокалом продюсера Jungle Brown Тоні Боунза.

Їхній дебютник Flight 314 без жодного промо чи рекламного бюджету зібрав понад один мільярд прослуховувань. Другий альбом британського тріо під назвою Full Circle вийшов у вересні 2019 і вражає крутими фітами – в записі, поміж іншим, взяли участь Sampa The Great, Fliptrix (High Focus), Террі Уокер. Із ним музиканти потрапили на сцени Гластонбері та Boomtown, а вже цього тижня прокачають і Київ.

The Score

Коли: 15 березня, 19:00

Де: Bel еtage (вул. Шота Руставелі, 16А)

Вартість квитків: від 1090 грн, у продажу на Concert.ua

"Ми любимо гітари. Ми любимо рок-н-ролл. Ми любимо, коли гучно. Тому ми почали робити те, що нам подобається, і нам подобається те, що з цього вийшло", – говорять про себе The Score. І вже цієї неділі ви зможете переконатись у правдивості цих слів під час їхнього першого сольника в Україні.

Ці двоє – Едді Ентоні (вокал, гітара) та Ідан Довер (клавішні, продюсер) – справді звучать свідомо та безкомпромісно. Це вибухова група, і енергія їх живих виступів не залишає жодних сумнівів.

