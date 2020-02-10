Афіша Києва на тиждень: куди піти 10-16 лютого

Потужні рокери Bring Me The Horizon, нове шоу легендарного Cirque du Soleil, вокаліст Asking Alexandria Денні Ворсноп, другий півфінал нацвідбору на Євробачення 2020 та, звичайно ж, ціла купа святкових подій до Дня Закоханих – у традиційній підбірці від Афіша 24.

Nazareth

Коли: 10 лютого, 19:00

Де: МЦКМ (Жовтневий палац), Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Вартість квитків: від 280 грн, у продажу на Concert.ua

Шотландська група Nazareth – володарі півсотні золотих і платинових платівок. Вони приїдуть в Україну, щоб нагадати, як звучить справжня якісна рок-музика. Їхню баладу Love Hurts знають і підспівують люди будь-якого віку у всіх куточках планети.

Зараз група перебуває у турі на честь свого 50-річчя. За ці роки Nazareth випустили 24 студійні альбоми, останній з яких – Tattooed on My Brain – вийшов у жовтні 2018-го. Тож приходьте на концерт – і ви станете частиною легенди, яка зробила неоціненний внесок у розвиток рок-культури.

Bring Me The Horizon

Коли: 11 лютого, 19:00

Де: StereoPlaza (п-т Лобановського, 119)

Вартість квитків: від 1599 грн, у продажу на Concert.ua

Британці ВМТН остаточно повернулись із творчої відпустки. 11 лютого на сцені Stereo Plaza рок-гурт відіграє півторагодинне шоу на підтримку свого найсвіжішого релізу – альбому amo (2019). Новий LP гурту слідує напрямку, який BМTH задали собі у попередньому That's the Spirit. У amo музиканти розбавили важкі гітари індустріальним електронним бітом, трансовими синтезаторами та навіть ембієнт-пасажами.

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Денні Ворсноп

Коли: 13 лютого, 19:00

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців 37-41)

Вартість: від 600 грн, у продажу на Concert.ua

Британський музикант та фронтмен гурту Asking Alexandria Денні Ворсноп привезе до Києва спеціальну акустичну програму. Під час сольного туру Денні Ворсноп разом із своїм гостем-гітаристом виконує свій власний матеріал та декілька пісень Asking Alexandria у акустиці. Крім того, після концертів Денні традиційно проводить автограф-сесію та спілкується з прихильниками, тож не упустіть можливості.

Самі ж Asking Alexandria також зовсім скоро планують навідатись до Києва. 20 квітня 2020 року повний склад групи виступить у київському клубі Stereo Plaza.

Cirque du Soleil. Crystal

Коли: 13-16 лютого

Де: Палац Спорту (пл. Спортивна, 1)

Вартість квитків: від 999 грн, у продажу на Concert.ua

Легендарний Cirque du Soleil у Києві із масштабним льодовим шоу Crystal. Це нова програма цирку, презентована в травні 2019. На глядачів чекає незабутня подорож у компанії чарівної головної героїні шоу та більше 40 талановитих артистів. Красива музика, приголомшливі візуальні ефекти, професійні постановки трюків, від яких перехоплює подих – це все чарівний світ Crystal.

Тривалість шоу – 2,5 годин з антрактом, підходить для відвідування усією родиною. Вхід для дітей до 5-ти років (без надання окремого місця, за наявності копії документів, що підтверджують вік) – безкоштовно. Діти від 14 років можуть прийти на шоу без супроводу дорослих.

Лайма Вайкуле

Коли: 14 лютого, 19:00

Де: Caribbean Club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 5900 грн, у продажу на Concert.ua

Ексклюзивний концерт латвійської співачки у Києві до Дня закоханих. Лайму Вайкуле по праву можна назвати символом епохи і іконою стилю. Щоразу вона дивує прихильників новими неймовірними образами і яскравими шоу. 14 лютого в затишній атмосфері прозвучать улюблені хіти "Легкой джазовой походкой", "Вернисаж", "Еще не вечер", "Я вышла на Пикадилли" і багато інших, а також нові пісні співачки. Кількість місць обмежена – всього 300 квитків.

Kyivstoner. Сольний концерт для всіх за ... них

Коли: 14 лютого, 19:00

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців 37-41)

Вартість квитків: від 400 грн, у продажу на Concert.ua

Колишній учасник гурту "Грибы", той самий хлопець з Instagram з майже 1,5 млн підписників репер Kyivstoner прокачає Atlas у День всіх за...них. На вас чекає театр абсурду та “движуха без печали”, сторіз з якої можна показати тільки близьким друзям. Адже Kyivstoner за словом в кишеню не полізе та зробить найкраще шоу завдяки гострому гумору та пісням, що стали вже улюбленими. До речі, за час сольної кар’єри репер вже встиг випустити три альбоми "Хайпаголик", "Хайпаголик 2" и "Banger", з якими активно гастролює Україною та за її межами. Тож треків йому вистачить на весь вечір – ідеальна альтернатива святкуванню Дня Святого Валентина.

ПРОЛЮБОВ

Коли: 14 лютого, 19:00

Де: StereoPlaza (п-т Лобановського, 119)

Вартість квитків: від 450 грн, у продажу на Concert.ua

Великий святковий концерт до Дня всіх закоханих, учасники – найліричніші українські гурти Друга Ріка, Скрябін і LETAY.

Друга Ріка вже давно здобули славу головних рок-романтиків. Під їхні пісні "Вже не сам" і "Так мало тут тебе" багато хто переживав закоханості, а під "Три хвилини" зустрічались і розлучились назавжди. Скрябін – рок-група, для яких любов – це почуття до музики, до Батьківщини і до рідних. А ще Скрябін – це наша спільна любов до Кузьми. Зараз пісні Андрія Кузьменка в складі групи виконує Yurcash. LETAY – той самий хлопець, який підкорив глядачів Нацвідбору "Євробачення-2019" експериментальним театралізованим номером і романтичним пісенним виконанням "Мила моя".

Todd Terje

Коли: 14 лютого, 22:00

Де: HC HALL (пр-т Визволителів, 1)

Вартість квитків: 600 грн, у продажу на Concert.ua

Легендарний Тодд Тер'є приїжджає до Києва і повертає "золоту епоху диско", теплих пляжів і чіллових коктейльних вечірок. За всю свою кар'єру, яка триває без малого 20 років, Тер'є випустив всього один альбом. Зате який! It's Album Time вийшов в 2014-му році, став платівкою року за версією Pitchfork, Spin, Resident Advisor, NME, та Q. На одному з треків навіть заспівала легенда рок-музики – Брайан Феррі.

Музика, яку створює Олсен, приваблює всіх – від поціновувачів трансу до фанатів рок-музики. Тер'є документує в своїх треках дуже важливу для танця емоцію – щастя без озирання на те, що відбувається навколо слухача.

Національний відбір на Євробачення 2020, другий півфінал

Коли: 15 лютого, 18:00

Де: Палац культури КПІ (просп. Перемоги 37)

Вартість квитків: від 320 грн, у продажу на Concert.ua

У другому півфіналі за право представляти країну на Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2020 боротимуться вісім українських виконавців: KHAYAT, GARNA, FO SHO, David Axelrod, Олександр Порядинський, TVORCHI, Еліна Іващенко та MOONZOO feat. FMF Sure.Тож вже цієї суботи ми дізнаємось ще трьох виконавців, що потраплять до фіналу Нацвідбору. Можливо, саме у цьому півфіналі ми й побачимо того, хто переможе 22 лютого і поїде від України до Нідерландів. Звичайно, подивитись конкурс можна і по телебаченню, проте набагато цікавіше самому стати частиною музичної історії.

Pavel Ignatiev. Piano

Коли: 15 лютого, 19:00

Де: Caribbean Club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 180 грн, у продажу на Concert.ua

Спеціальна програма піаніста Павла Ігнатьєва до Дня Закоханих – "Концерт для романтиків". І це може стати чудовим подарунком близькій людині до свята, адже у теплих відблисках свічок ви зможете насолодитися музикою, атмосферою та один одним. У оригінальному авторському аранжуванні пролунають всесвітньо відомі пісні про кохання. Французька класика “Шербурзькі парасольки”, мюзикл “La La Land” та багато інших улюблених мелодій.

Tarantinomania

Коли: 16 лютого, 19:00

Де: Caribbean club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 300 грн, у продажу на Concert.ua

Tarantinomania – це музичне шоу, засноване на найпопулярніших саундтреках до фільмів культового американського кінорежисера, продюсера і сценариста Квентіна Тарантіно. Цього вечора у Caribbean club звучатимуть саундтреки до фільмів "Скажені пси", "Кримінальне чтиво", "Джанго звільнений", "Вбити Білла" та "Одного разу в Голлівуді".

Знамениті композиції прозвучать у виконанні легендарного колективу – Національного Академічного Оркестру Народних Інструментів (НАОНІ), відомого не тільки в Україні, а й далеко за межами нашої країни. Художній керівник і головний диригент – Народний Артист України Віктор Гуцал. Вокалісти – фіналісти телешоу "Голос країни" Віра Кекелія і Роман Дуда.