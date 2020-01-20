Афіша Києва на тиждень: куди піти 20-26 січня

"Соціальний рейв" із вихованцями Влада Троїцького "ЦеШо", актор Олексій Горбунов та його Висоцький, італійське бароко у лютеранській церкві — підбірка найцікавіших подій столиці від Афіша 24.

"Одного разу на Брайтоні"

Коли: 23 січня, 19:00

Де: Палац Україна (вул. Велика Васильківська, 103)

Вартість: від 300 грн, у продажу на Concert.ua

Вистава за п’єсою Віктора Шендеровича "Потерпілий Гольдінер". Історія про емігранта з Радянського Союзу, що приїхав до Америки за своїм щастям. Проте на шляху до цього стала молода американська леді, що збила його машино. За іронією, американський суд засудив цю леді доглядати за потерпілим. На глядача чекає двогодинне дійство, сповнене фірмовим одеським гумором.

Гастролі Дніпровського академічного театру драми та комедії у Києві. Режисер-постановник — заслужений діяч мистецтв України Микола Волошин.

"Італійське бароко". Концерт старовинної музики

Коли: 23 січня, 19:00

Де: Кірха Святої Катерини (вул. Лютеранська, 22)

Вартість: від 200 грн, у продажу на Concert.ua

Класична італійська музика цього разу звучатиме не у академічному залі чи філармонії, а на досить незвичній локації — у лютеранській церкві 19-го сторіччя. У програмі — твори Антоніо Вівальді, Доменіко Скарлатті, Антоніо Кальдара тощо.

Виконавці — ансамбль класичної музики “Фрески” за участі заслуженої артистки України Валентини Матюшенко (сопрано), Ольги Табуліної (мецо-сопрано) та Володимира Кнорозока (фортепіано). Ведучий — Олександр Рудько.

ЦеШо

Коли: 24-25 січня, 19:00

Де: Центр Сучасного Мистецтва "ДАХ" (вул. Велика Васильківська, 136)

Вартість: 400 грн, у продажу на Concert.ua

Камерний музично-театральний "соціальний рейв". Чотири акторки, які грають на віолончелі, контрабасі, акордеоні, мелодиці, саксофоні та ксилофоні. Вони відправлять вас у музично-психологічний тріп та подарують можливість перетасувати своє розуміння світу.

"ЦеШо" досліджують хто ми, де та як живемо, говорять про проблеми сучасної людини. Творчим керівником колективу є Влад Троїцький – театральний режисер і засновник "ГогольФесту".

Олексій Горбунов. Висоцький

Коли: 25 січня, 19:00

Де: Caribbean club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість: від 590 грн, у продажу на Concert.ua

25 січня — день народження Володимира Висоцького, що був не тільки культовим актором та бардом, але і голосом цілого покоління. Він був "своїм", близьким для багатьох, у його текстах — життя, щирість і правда, яка завжди проста.

Камерний концерт Народного артиста України Олексія Горбунова та гурту "Грусть Пілота" — це свого роду дань пам’яті Висоцького. "Висоцький — це як перша цигарка, перша пластинка The Rolling Stones або The Beatles. Перше та те, що запам’ятається на все життя", — стверджує Горбунов.

Winter Mass VII

Коли: 25 січня, 16:30

Де: MonteRay Live Stage (вул. Прорізна, 8)

Вартість: від 280 грн, у продажу на Concert.ua

Сьомий щорічний фестиваль українських stoner/psychedelic/progressive/experimental колективів. Чудова можливість для прихильників андеграундної музики почути одразу шість крутих команд.

На Winter Mass VII зiграють вiнтажнi прог-рокери La Horsa Bianca, романтичнi панки Yah, адепти хаотичного стонеру Dreadnought in the Pond та зовсiм юнi дослiдники шугейзу ZFeelZ. Doomed City презентують свій новий матерiал, а хедлайнери Somali Yacht Club готують спеціальный сет, присвячений десятиріччю творчої діяльностi.