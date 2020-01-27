Афіша Києва на тиждень: куди піти 27 січня — 2 лютого

Джаз з гарячим бразильським та прохолодним скандинавським колоритом, коміки та електронні музиканти з Білорусі, чуттєвий скрипаль Дем’єн Ескобар, Бах і Вівальді під зоряним небом та нова вистава Влада Троїцького — підбірка найцікавіших подій столиці від Афіша 24.

Jazz Kolo — Alegria

Коли: 27 січня, 19:00

Де: Caribbean club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 300 грн, у продажу на Concert.ua

Міжнародний джазовий проект Jazz Kolo відбудеться вже втринадцяте. Участь у концерті візьмуть відомі музиканти з Данії, Іспанії та України: Лео Мінакс (вокал, гітара), Стен Расмуссен (клавішні), Йонас Йохансен (барабани). Засновник і четвертий учасник проекту Jazz Kolo — український джазовий композитор Ігор Закус.

На вас чекає музично-вокальний виступ досвідченого джазового квартету з гарячим бразильським та прохолодним скандинавським колоритом. У камерній атмосфері Caribbean club ви зможете у повній мірі насолодитись музикою і почути, як поєднуються три різні культури.

Stand Up

Коли: 29 січня, 20:00

Де: Freedom Hall (вул. Фрунзе, 134)

Вартість квитків: від 400 грн, у продажу на Concert.ua

Stand Up шоу від трьох білоруських коміків. Федір Булкін — учасник програм "Comedy Баттл", "Розсміши коміка" та "Відкритий мікрофон". Займається стендапом вже більше п’яти років. Євген Буракевіч — комік з Гомеля, який за роки виступів неодноразово ставав призером міжнародних комедійних фестивалів в Москві, Пітері та Києві. Віталій Петрашко — дорослий комік, якого всі знають з YouTube. Говорить правильні речі, але дуже смішно. Ведучий вечора — Юрій Кірдун.

Дем’єн Ескобар

Коли: 30 січня, 20:00

Де: Freedom Hall (вул. Фрунзе, 134)

Вартість квитків: від 1290 грн, у продажу на Concert.ua

Скрипаль Дем’єн Ескобар з самого дитинства разом із братом грав на вулицях, вокзалах та в метро — цей довгий шлях привів їх до двох премій Еммі та на першу інавгурацію президента США Барака Обами. Проте з 2012 року Ескобар розпочав сольну кар’єру. У своїй творчості він поєднує класику, джаз, поп-музику, ритм-енд-блюз та хіп-хоп.

Альбом Дем’єна Ескобара Boundless, що вийшов у 2017-му році, вже за першу добу релізу увірвався до ТОП-10 Billboard Classical Crossover Charts та зайняв перші позиції в iTunes. Пронизливі та чуттєві звуки скрипки Ескобара звучать потужніше, аніж цілий оркестр. Ідеальна подія для романтичного побачення.

Бароко під зоряним небом

Коли: 31 січня, 19:30

Де: Київський планетарій (вул. Велика Васильківська , 57/3)

Вартість квитків: від 250 грн, у продажу на Concert.ua

Це нове повнокупольне музичне шоу у форматі 360ﹾ. Дивовижна музика епохи Бароко, виконувана на клавесині, флейті та скрипці, звучатиме прямо під зорями. Арії з барокових опер та кантат будуть виконувати неперевершені солісти (мецо-сопрано та сопрано).

У програмі — Йоганн Себастьян Бах, Антоніо Вівальді, Георг Фрідріх Гендель, Джованні Баттіста Перголезі та інші європейські композитори епохи Бароко. Виконавці — Оксана Сліпченко (клавесин), Софія Крещук (флейта), Оксана Гаврачинська (скрипка) і Лідія Яковенко та Євгенія-Амадейя Едельвайс (вокал).

Intelligency

Коли: 1 лютого, 19:00

Де: Mezzanine (вул. Нижньоюрківська, 31)

Вартість квитків: від 300 грн, у продажу на Concert.ua

Білоруський колектив Intelligency повертається до Києва — цього разу в розширеному складі зі скрипкою і духовою секцією. Група, що поєднує techno, IDM і blues, привезе свій новий альбом Renovatio.

У клубі Mezzanine музиканти відіграють чотиригодинний концерт у три етапи. Спочатку глядачі побачать live-концерт всієї банди зі скрипкою і духовою секцією, потім — годинна програма в скороченому складі Intelligency з двох музикантів. І на завершення — техно сет.

Смута

Коли: 1-2 лютого, 19:00

Де: Центр Сучасного Мистецтва "ДАХ" (вул. Велика Васильківська, 136)

Вартість квитків: від 400 грн, у продажу на Concert.ua

“Смута” – нова вистава Влада Троїцького, історично-психологічна трагедія за п’єсою геніального драматурга та театрального філософа KLIMа. В основу вистави лягли події Смутного часу – періоду історії Московського царства з 1604 року до 1613 року, який розпочався з виступу Лжедмитрія I – самозванця. Він, удаючи з себе сина Івана Грозного, з'явився на польсько-московському кордоні з військом донських козаків та польських добровольців.

Масштабна театральна картина у три акти – щільне чуттєве занурення в період Смутних часів. Вона дає можливість зсередини прожити зародження періоду стихійних лих, важких політичної, економічної, соціальної та державної криз. Режисер, постановник, сценограф – Влад Троїцький.