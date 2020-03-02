Афіша Києва на тиждень: куди піти 2-8 березня

Великий концерт нових українських поп-зірок KAZKA, балет від знаного хореографа Раду Поклітару, перший виступ легендарних металістів Sons of Apollo в Україні, вокаліст Rammstein із сайд-проєктом "для дорослих" та "Друга Ріка" із культовим релізом – усе це у традиційній збірці від Афіша 24.

KAZKA

Коли: 4 березня, 19:00

Де: Палац Спорту (пл. Спортивна, 1)

Вартість квитків: від 350 грн, у продажу на Concert.ua

Лайв-презентація другого студійного альбому NIRVANA на одному з найбільших майданчиків країни. Масштабне шоу, яке музиканти групи KAZKA готували для своїх прихильників протягом кількох місяців.

KAZKA – перший україномовний гурт, що потрапив в ТОП-10 GlobalShazam. Пісня "Плакала" увійшла в ТОП-20 кращих пісень України за останні 20 років та була визнана кращою піснею в більш ніж 10 країнах Cхідної Європи. Група також стала абсолютним рекордсменом серед українських артистів за кількістю переглядів на YouTube.

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Грандіозним шоу у Києві музиканти відкриють всеукраїнський тур по 28-ми містах України. У програмі – відомі хіти гурту з альбому KARMA та нові пісні, які вже встигли полюбитися слухачам. Спеціальний гість концерту – світова сенсація зі Швейцарії гурт Kadebostany, з яким KAZKA записала спільну пісню Baby, I`m OK.

Kyiv Modern Ballet

Коли: 5 березня, 19:00

Де: Київський театр опери і балету для дітей та юнацтва (вул. Межигірська, 2)

Вартість квитків: від 120 грн, у продажу на Concert.ua

Kyiv Modern Ballet під керівництвом відомого хореографа-постановника Раду Поклітару – це незмінно високий рівень і незабутні враження. Його балет – це завжди майстерне поєднання танців та вишуканої театральної постановки.

У програмі 5 березня – два одноактових балети. Перший – In Pivo Veritas ("Істина – у пиві") на ірландську народну музику та музику доби Ренесансу. Слабоалкогольне видовище, створене винятково для задоволення нестримної жаги танцю автора та виконавців. "Істина – в коханні", – переконуються ті, хто занурився у п’янку атмосферу цього динамічного, ефектного, запального, по-модерністськи сміливого, й, водночас, вишукано-витонченого сценічного дійства.

Другий – "Вгору по ріці" за мотивами роману Ф.С. Фіцджеральда "Загадкова історія Бенджаміна Баттона" на музику Олександра Родіна. "У лібрето моєї вистави можна побачити не лише сюжетні алюзії оповідання Скотта Фіцджеральда, а й відголоски великого "Фауста" Гете. При цьому "Вгору по ріці" – абсолютно авторська оповідка, тому що специфіка сучасного танцю не дозволяє зробити хореографічний підрядник літературних першоджерел", – говорить Раду Поклітару

Sons of Apollo

Коли: 5 березня, 20:00

Де: Центр культури та мистецтва НАУ (пр-т Космонавта Комарова, 1)

Вартість квитків: від 790 грн, у продажу на Concert.ua

Перший виступ відомої американської метал-команди в Україні. Імена цих музикантів вже давно вписані в історію світової рок-музики – і ось нарешті вони безкомпромісно й нестримно запалять у стилі old school у Києві.

І звичайно, Sons of Apollo наживо виконають пісні зі знакового дебютного альбому Psychotic Sypmhony, що вийшов у жовтні 2017 року. До того ж українські шанувальники стануть першими, хто почує нові композиції, що увійдуть до наступного релізу групи.

LINDEMANN 18+

Коли: 6 березня, 19:00

Де: StereoPlaza (пр-т. Лобановського, 119)

Вартість квитків: від 2190 грн, у продажу на Concert.ua

LINDEMANN – проєкт фронтмена Rammstein Тілля Ліндеманна та мультиінструменталіста Петера Тагтгрена, що відомий як лідер гуртів Pain та Hypocrisy. 22 листопада 2019 року цей німецько-шведський дует презентував свій другий альбом під назвою F&M, що є своєрідною адаптацією казки про Гензеля та Гретель, і стосується тем страху, надії, бідності, канібалізму та смерті. Саме з цим релізом музиканти вперше поїдуть у тур.

Дебютний англомовний альбом LINDEMANN під назвою Skills In Pills вийшов чотири роки тому та отримав в Німеччині статус "золотого". На відміну від дебютника, у F&M уся лірика німецькою мовою, до того ж ще й у добре знайомому виконанні Тілля Ліндеманна, з його вокалом, який неможливо сплутати.

Друга Ріка – Рекорди

Коли: 7 березня 19:00

Де: Atlas (вул. Січових стрільців, 37-41)

Вартість квитків: від 500 грн, у продажу на Concert.ua

Музиканти української рок-групи "Друга Ріка" вирішили із розмахом відсвяткувати 15-ту річницю свого найважливішого альбому "Рекорди". 7 березня група зіграє спеціальний концерт, під час якого чимало пісень з цього альбому будуть зіграні вперше за багато років.

"За кількістю хітів "Рекорди" можуть посперечатися хіба шо з "Пірамідою". Але якщо про останній альбом — слово за часом, то хіти "Рекордів" уже є довгожителями. Вони залишаються актуальними протягом 15 років, і жоден концерт без них не обходиться", – говорить фронтмен "Другої Ріки" Валерій Харчишин. І обіцяє – під час цього по-справжньому унікального концерту музиканти зіграють всі пісні з альбому.

Дискотека 80-х

Коли: 7 березня, 19:00

Де: Палац Спорту (пл. Спортивна, 1)

Вартість квитків: від 950 грн, у продажу на Concert.ua

На грандіозному щорічному фестивалі "Дискотека 80" виступатимуть справжні поп-легенди – С.С.Catch, вокалістка BONEY M Ліз Мітчел, Didier Marouani та Afric Simone. На вас чекає тригодинний танцювально-музичний марафон, наповнений улюбленими ритмами eurodance і хітами у виконанні справжніх легендарних кумирів кількох поколінь. Спеціальні гості: легендарні українські колективи Аква Віта і Ван-Гог.

C.C.Catch – королева євродиско. У 1985 році у свій день народження співачка випустила дебютний сингл I Can Lose My Heart Tonight, який став тут же став хітом в усій Європі – і залишається ним досі. Карибський квартет BONEY M, вокалісткою якого була Ліз Мітчел, за свою 10-річну історію отримав безліч нагород музичної індустрії, завоював близько 200 золотих і платинових дисків, був занесений в Книгу рекордів Гіннеса за обсяги продажів в різних країнах світу.

Didier Marouani – французький музикант і композитор, один з перших представників жанру електронної музики, який став незмінним лідером дуже популярної свого часу групи Space. Afric Simone – мозамбікський співак бразильського походження. Його найвідоміша композиція Hafanana написана на мові шангаан народності тонга з вкрапленням англійських слів і проповідує толерантність і оптимізм.

Мачете

Коли: 7 березня, 20:00

Де: StereoPlaza (п-т Лобановського, 119)

Вартість квитків: від 690 грн, у продажу на Concert.ua

Під час великого концерту популярний український гурт Мачете презентує свій новий альбом I’MPULS. Відомий музичний проєкт Ярослава Малого зачарує новою програмою та ще більш відвертими композиціями.

За словами музикантів, у композиції з альбому I’MPULS – це і є справжнє й чисте кохання разом зі світлою енергією, що пробуджує та робить людей щасливими. Це – творчість, що робить світ кращим.

Pianoбой. Хісторі. Святковий концерт з оркестром

Коли: 8 березня, 19:00

Де: Палац спорту (пл. Спортивна, 1)

Вартість квитків: від 490 грн, у продажу на Concert.ua

На київських прихильників Дмитра Шурова очікує спеціальне шоу, адже концерт поєднає у собі одразу три значущі події: святкування Міжнародного жіночого дня, презентацію нового альбому "Хісторі" та 10-річний творчий ювілей Pianoбой. "Це буде вечір святкування життя як воно є – з його найемоційнішими моментами. Всі – юні та з досвідом, пари та сингл, закохані та після важкого розриву – ми всі будемо відчувати, що ми в одному космічному кораблі, що несе нас до вершин", – обіцяє група.

Оригінальна програма стане дивовижним подарунком для всіх шанувальників артиста, адже цього разу Pianoбой виступатиме в супроводі оркестру. У крутому шоу поєднаються фірмовий романтичний драйв та енергія рок-бенду та гармонія оркестрового звучання. Разом з новими композиціями на концерті пролунають улюблені "Кохання", "Родимки", "Шампанські очі", "Родина", "Все, що тебе не вбиває" та інші відомі пісні.