Афіша Києва на тиждень: куди піти 3-9 лютого

Зірка "Щоденників вампіра" із першим українським сольником, канадський електронний дует Bob Moses, номінанти Mercury Prize The Comet Is Coming, легендарні Uriah Heep та перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020 – підбірка найцікавіших подій столиці від Афіша 24.

Michael Malarkey

Коли: 3 лютого, 19:00

Де: Caribbean club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 650 грн, у продажу на Concert.ua

Зірка серіалу "Щоденники вампіра" Майкл Маларкі вперше приїжджає до України з концертом. Незважаючи на затребуваність у кіно та популярність як актора, Маларкі серйозно займається музикою. Після першого студійного релізу у 2017, світ побачив ЕР Captain Solitaire. Його впевнена поезія та відкритість до нових ідей у продакшені на аранжуваннях відразу захоплює з перших акордів.

У його піснях – роздуми про труднощі балансування акторського графіка та турів, що виснажували його останні два роки, палюча самотність та меланхолія. Київ почує нові пісні Майка Маларкі одним з перших.

Метод Гренхольма

Коли: 4 лютого, 19:00

Де: Центральний будинок офіцерів (вул. Михайла Грушевського, 30/1)

Вартість квитків: від 150 грн, у продажу на Concert.ua

Єдиний гастрольний показ у Києві Академічного музично-драматичного театру ім. Лесі Українки м. Кам'янського неординарної п’єси іспанського драматурга Жорді Гальсерана. У центрі сюжету здобувачі на посаду в престижній компанії. Опинившись в одному приміщенні, молоді люди дізнаються, що традиційну співбесіду з ними проводити й не збираються. Замість цього вони повинні слідувати вказівкам невидимого екзаменатора та самостійно вирішити, хто ж з претендентів зайвий. Тож глядачі дізнаються, де межа між амбіціями і людяністю та що стоїть за корпоративною кар’єрою.

Вистава йде російською мовою. Тривалість – 2 години з антрактом. Вікове обмеження – 18+.

Monk

Коли: 4 лютого, 19:00

Де: Caribbean club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 150 грн, у продажу на Concert.ua

MONK – це новий авторський проєкт віртуозного джазового саксофоніста Євгена Афанасенко, в якому поєднуються acid jazz, smooth jazz, funk та fusion. 4 лютого у Caribbean club відбудеться презентація проєкту, тож не пропустіть можливості першими почути і побачити яскраве сучасне шоу з найкращими музикантами та запальним хіп-хоп-балетом Black Brides.

Дієва ти!

Коли: 6 лютого, 18:00

Де: UNIT.Сity (вул. Дорогожицька 3, корпус В12)

Вартість квитків: 350 грн, у продажу на Concert.ua

У цей день українські медіазірки ділитимуться своїм досвідом із благодійною метою – аби зібрати кошти на лікування від раку для блогерки Христини Гмирянської. Участь у заході візьмуть телеведуча Яніна Соколова, бізнесменка Сабіна Мусіна, журналістка Маша Себова та акторка Олена Грицай. Кожна з цих жінок реалізувалась завдяки соцмережам – і зокрема, YouTube. Тож під час заходу вони ділитимуться лайфхаками, як відшукати в собі сміливість почати власний блог, незважаючи на критиків, як і з чого почати, заради чого і що робити далі.

Окремої уваги вартуватиме розповідь блогерки Христини Гмирянської. Вона, дізнавшись про страшний діагноз "рак молочної залози", не склала руки, а почала ділитися своїм шляхом подолання хвороби із підписниками. 150 гривень з кожного проданого квитка організатори передадуть Христині на лікування.

Time to Rock: Станция Мир & Kosmopolis

Коли: 6 лютого, 19:00

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців 37-41)

Вартість квитків: від 350 грн, у продажу на Concert.ua

Великий спліт-концерт легенд київської альтернативної сцени "Станция Мир" та гурту Kosmopolis. Пройшло 20 років, а слова пісень "Школьный автобус", "Дежурный по звонкам" и "Я живу в столице" і досі знає напам’ять не тільки молодь 2000-х, але й прийдешнє покоління. Адже музика "Станции Мир" поширювалась зі швидкістю світла ще до епохи стримінгів та соцмереж.

У свою чергу київський гурт Kosmopolis – нове ім'я української рок-сцени. Після декількох років гаражної історії та зміни складу колективу, вони блискавично увірвались в ротації українських радіостанцій зі своїм хітом "Не про нас". Тож не пропустіть цей великий батл поколінь.

Bob Moses

Коли: 7 лютого, 20:00

Де: Bel etage (вул. Шота Руставелі, 16А)

Вартість квитків: від 999 грн, у продажу на Concert.ua

Канадський електронний дует Bob Moses – це Том Хові та Джим Валланс. Ранні сингли-релізи призвели до підписання контракту з лейблом Domino та виходу їх дебютного альбому Days Gone By у кінці 2015 року. Пісня Tearing Me Up з нього стала найбільш популярною, навіть двічі номінувалася на премію Греммі – і отримала заповітну статуетку. Згодою дует випустив і другий повнометражний альбом – Battle Lines.

У 2019 році Bob Moses відвідали велику кількість топових концертних майданчиків та музичних фестивалів від Glastonbury та Coachella, до EDC і Lollapalooza. Їх нечасто побачиш із сольником у Європі, однак вже 7 лютого канадські електронщики Bob Moses зіграють у Києві власний клубний сет.

Читати також: Хто такі Bob Moses та чому їх концерт не варто пропускати

The Comet is Coming

Коли: 7 лютого 2020 року, 19:00

Де: Caribbean club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 740 грн, у продажу на Concert.ua

The Comet Is Coming — гурт з Лондона, що поєднує у своїй музиці елементи джазу, електроніки, фанку та психоделічного року. Музичні критики називають гурт найкращими послідовниками традицій космічного джазу та хвалять за поєднання його із афробітом та електронікою.

Дебютний альбом гурту The Comet Is Coming – Channel the Spirits вийшов у 2016-му році, за нього музиканти отримали номінацію на Mercury Prize. Наразі гурт знаходиться у світовому турі на підтримку свого другого альбому Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery, що вийшов навесні 2019-го року. 7 лютого The Comet Is Coming вперше приїдуть до України з концертом. Виступ відбудеться в рамках Selector Live – серії концертів, організованих Британською Радою у партнерстві з локальними музичними агентствами.

Читати також: Реліз The Comet Is Coming став альбомом року

Uriah Heep

Коли: 7 лютого, 19:00

Де: МЦКМ (Жовтневий палац) Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Вартість квитків: від 649 грн, у продажу на Concert.ua

Небагато гуртів доживають до 50-річчя, проте Uriah Heep – одні з таких. Група утворилась аж у 1969 році – саме тоді зародився хард-рок, який породив купу знакових команд: Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. За ці 50 років Uriah Heep випустили 25 студійних альбомів, які розійшлися тиражем в 45 мільйонів копій, і відіграли більше чотирьох тисяч концертів в 60 країнах.

Що б сьогодні не було актуальним і модним у світі музики, Uriah Heep залишаються чимось вічним. Їхні пісні Gypsy, Lady In Black, Easy Livin', Stealin' знають мільйони прихильників по всьому світу. Тож у 2020-му легендарні британці приїдуть до Києва, аби відсвяткувати своє півстоліття справжнього хеві-металу.

Національний відбір на Євробачення 2020

Коли: 8 лютого

Де: Палац культури КПІ (просп. Перемоги 37)

Вартість квитків: від 320 грн, у продажу на Concert.ua

За право представляти країну на Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2020 боротимуться 16 українських виконавців. Перший півфінал Національного відбору відбудеться 8 лютого, другий – 15 лютого. І нарешті у фінальному відборі 22 лютого з-поміж шести учасників оберуть того, хто поїде від України до Нідерландів.

Тож вже цієї суботи розпочнеться шоу, за яким, затамувавши подих, слідкує вся країна. У першому півфінали візьмуть участь наступні конкурсанти: гурт [О], Jerry Heil, Katya Chilly, KRUTЬ, Go-A, CLOUDLESS, GIO та Assol.

Читати також: Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників

Space Of Variations

Коли: 8 лютого, 19:00

Де: Bingo (пр-т Перемоги 112)

Вартість квитків: від 300 грн, у продажу на Concert.ua

Space Of Variations із великим сольним концертом у Києві презентуватимуть свій новий сольний альбом. Ці музиканти – одні з небагатьох представників важкої сцени України, які не тільки утримують статус кращої метал-групи, але й регулярно гастролюють в Європі та мають великий фідбек за межами України. Вони неодноразово ділили сцену з всесвітньо відомими бандами, серед яких Architects, Jinjer, Devildriver, Emmure, Adept та інші.