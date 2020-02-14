Афіша Києва на вихідні: куди піти 15-16 лютого

Романтичний вікенд на ВДНГ разом зі своєю половинкою, Cirque du Soleil з новою приголомшливою програмою, благодійність разом із Кураж Basic, магічний квест для дітлахів та подих Грузії від Mgzavrebi – у традиційній підбірці подій на вихідні від Афіша 24.

Вікенд кохання

Коли: 14-16 лютого

Вартість квитків: безкоштовно

Вікенд кохання на ВДНГ

У ці дня на гостей чекатиме романтичне катання на ковзанці, що сяє сотнями вогників, гарячий і запашний глінтвейн, катання на гойдалках та атракціонах та ще багато розваг. А ще святковий сюрприз – весілля героїв "Зимової країни" – сніговиків Няші та Добряка. Це продовження романтичної історії, що розпочалася у новорічну ніч, коли закоханий Добряк освідчився своїй коханій прямо зі сцени ВДНГ.

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Cirque du Soleil. Crystal

Коли: 15-16 лютого

Де: Палац Спорту (пл. Спортивна, 1)

Вартість квитків: від 1599 грн, у продажу на Concert.ua

Легендарний Cirque du Soleil у Києві із масштабним льодовим шоу Crystal. Це нова програма цирку, презентована в травні 2019. На глядачів чекає незабутня подорож у компанії чарівної головної героїні шоу та більше 40 талановитих артистів. Красива музика, приголомшливі візуальні ефекти, професійні постановки трюків, від яких перехоплює подих – це все чарівний світ Crystal.

Тривалість шоу – 2,5 годин з антрактом, підходить для відвідування усією родиною. Вхід для дітей до 5-ти років (без надання окремого місця, за наявності копії документів, що підтверджують вік) – безкоштовно. Діти від 14 років можуть прийти на шоу без супроводу дорослих.

Кураж Basic

Коли: 15-16 лютого, 12:00-21:00

Де: 19-й павільйон, ВДНГ (пр-т. Ак. Глушкова, 1)

Вартість квитків: 150 грн, у продажу на Concert.ua

Кураж Базар на ВДНГ

Кураж Базар змінив формат і тепер не буде прив’язуватися до тематик. Проте розваги, активності, улюблена їжа й усе, до чого ви звикли, залишається. А ще – денні вечірки, яких так усім бракує. Особливу увагу організатори тепер приділятимуть розвитку барахолки, але благодійність залишається головною метою заходу. Тож приходьте, аби добре провести час, придбати нові речі та зробити добру справу.

У спеціальній програмі на ці вихідні: кіно і лекції про кохання, весілля на Куражі, інклюзивний speed dating, музика від локальних діджеїв, фотографії на пам’ять, аватарки від Діми Мунтяна, шопінг на барахолці, тату, free hugs, self-love фотозона. Дітям до 12 років, людям з інвалідністю, людям пенсійного віку, учасникам бойових дій, вагітним й іменинникам безкоштовно.

Квест-місія "Малефісента. Магічні створіння"

Коли: 15-16 лютого, 15:00

Де: Teleport360 (10 павільйон, ВДНГ, пр-т Ак. Глушкова, 1)

Вартість квитків: 300 грн, у продажу на Concert.ua

В чарівне королівство знову прийшла біда. Послідовники королеви Інгрід не здаються просто так. Відтепер їх головне бажання – заволодіти магічними вміннями мешканців боліт. Тітоньки-феї першими забили на сполох та перед зникненням встигли надіслали листа з проханням про допомогу.

Квест для дітей від 5 до 11 років – саме від них залежить успіх рятувальної операції. Під час цієї надзвичайно важливої місії діти влаштують повітряне полювання на тролів, пройдуть крізь величезну павутину, створять захисне зілля та звільнять полонених з таємної лабораторії.

Національний відбір на Євробачення 2020, другий півфінал

Коли: 15 лютого, 18:00

Де: Палац культури КПІ (просп. Перемоги 37)

Вартість квитків: від 320 грн, у продажу на Concert.ua

У другому півфіналі за право представляти країну на Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2020 боротимуться вісім українських виконавців: KHAYAT, GARNA, FO SHO, David Axelrod, Олександр Порядинський, TVORCHI, Еліна Іващенко та MOONZOO feat. FMF Sure.Тож вже цієї суботи ми дізнаємось ще трьох виконавців, що потраплять до фіналу Нацвідбору. Можливо, саме у цьому півфіналі ми й побачимо того, хто переможе 22 лютого і поїде від України до Нідерландів. Звичайно, подивитись конкурс можна і по телебаченню, проте набагато цікавіше самому стати частиною музичної історії.

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Pavel Ignatiev. Piano

Коли: 15 лютого, 19:00

Де: Caribbean Club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 180 грн, у продажу на Concert.ua

Спеціальна програма піаніста Павла Ігнатьєва до Дня Закоханих – "Концерт для романтиків". І це може стати чудовим подарунком близькій людині до свята, адже у теплих відблисках свічок ви зможете насолодитися музикою, атмосферою та один одним. У оригінальному авторському аранжуванні пролунають всесвітньо відомі пісні про кохання. Французька класика "Шербурзькі парасольки", мюзикл “La La Land” та багато інших улюблених мелодій.

Пісочне шоу-казка "Попелюшка"

Коли: 16 лютого, 12:00

Де: Будинок Кіно (вул. Саксаганського, 6)

Вартість квитків: від 120 грн, у продажу на Concert.ua

Неймовірно красива та романтична історія для дітей і дорослих від театру пісочної анімації "Золотий Лев". Глядачі стануть свідками справжнього дива – на великому екрані за допомогою світла та піску народиться казка. А спеціальним гостем чарівного дійства буде сам Король Казкового королівства: від нього, як від свідка подій, ми почуємо історію з перших вуст. Тож буде цікаво не тільки дітям, але й дорослим.

У ролі Короля – харизматичний актор Сергій Улашев. Художники: Світлана Данильченко та Ольга Крижановська. Дітям до 6 років (без надання окремого місця) – безкоштовно.

Mgzavrebi

Коли: 16 лютого, 19:00

Де: ATLAS (вул. Січових Стрільців 37-41)

Вартість квитків: від 690 грн, у продажу на Concert.ua

У Києві Mgzavrebi презентують свій новий альбом GEO. "Так вийшло, що з нашого першого альбому минуло 10 років. Хотілося випустити цей альбом як перший, з чистого аркуша, щоб він не став продовженням інших наших робіт. Нам хотілося почати щось нове, написати нову главу", – говорить про нього фронтмен гурту Гігі Дедаламазішвілі.

За роки роботи Mgzavrebi створили власний легко впізнаваний музичний стиль. Кожен їх концерт – це танці, обійми і сльози, це подих Грузії, яку ми так любимо, це відвертісь і чесність в кожному слові і звуку.

Tarantinomania

Коли: 16 лютого, 19:00

Де: Caribbean club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 300 грн, у продажу на Concert.ua

Tarantinomania – це музичне шоу, засноване на найпопулярніших саундтреках до фільмів культового американського кінорежисера, продюсера і сценариста Квентіна Тарантіно. Цього вечора у Caribbean club звучатимуть саундтреки до фільмів "Скажені пси", "Кримінальне чтиво", "Джанго звільнений", "Вбити Білла" та "Одного разу в Голлівуді".

Знамениті композиції прозвучать у виконанні легендарного колективу – Національного Академічного Оркестру Народних Інструментів (НАОНІ), відомого не тільки в Україні, а й далеко за межами нашої країни. Художній керівник і головний диригент – Народний Артист України Віктор Гуцал. Вокалісти – фіналісти телешоу "Голос країни" Віра Кекелія і Роман Дуда.

Alyosha і Vlad Darwin – "Золота середина"

Коли: 16 лютого, 19:00

Де: МЦКМ (Жовтневий палац), Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Вартість квитків: від 200 грн, у продажу на Concert.ua

Спільний концерт двох зірок української музичної сцени – співачки Alyosha та композитора Влада Дарвіна. Разом вони презентують новий альбом та подарують прихильникам ексклюзивне шоу до Дня всіх закоханих. "Золота середина" – це музична повість про взаємини Жінки і Чоловіки, створена за мотивами однойменного альбому Alyosha & Vlad Darwin. За режисерським задумом, кожна пісня в шоу символізує виклик рівновазі і балансу в союзі двох закоханих людей.

Пристрасть, ейфорія, ревнощі, образа, страх, сумнів, розчарування – Alyosha і Vlad Darwin заспівають про те, що близько кожній парі, яка продовжує щоденно боротися за Любов в світі постійних випробувань і спокус. Авангардні хореографічні постановки, вишукане світлове шоу і, звичайно ж, чуттєва музика двох голосів подарують глядачам незабутню романтичну атмосферу на завершення уікенда, присвяченого Дню всіх закоханих.