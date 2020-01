Афіша Києва на вихідні: куди піти 1-2 лютого

Останній місяць зими – зовсім не привід сидіти вдома. Тож обирайте – запальні танці із найкращим свінг-оркестром Європи Ray Collins' Hot-Club, театр ляльок разом із дітьми, Вікенд наливок на ВДНГ чи нова вистава Влада Троїцького.

Вікенд наливок на ВДНГ

Коли: 1-2 лютого

Вартість квитків: безкоштовно

Цього вікенду на ВДНГ частуватимуть найпопулярнішими українськими напоями із різноманітними смаками та ароматами. Хріновуху, вишнівку, облипихівку та ще десятки варіацій наливок доповнять пунші, глінтвейни, гроги та інші авторські напої. А найсміливіші зможуть взяти участь у конкурсі та позмагатися за звання "Пані П’яна Вишня" та "Пана Спотикайло".

А ще щогодини вас розважатимуть імпровізаційними скетчами герої "Поселення дурнів". Усі ж пам’ятають веселі каламбури про мужика, бабу та моряка? Крім того, "Зимова Країна на ВДНГ" приймає гостей щодня на локаціях проекту – ковзанці, тюбінгових гірках, "Замку крижаних скульптур", виставці костюмів "Магія кіно", контактному зоопарку та у тропічній фермі живих метеликів.

Гидке каченя

Коли: 1 лютого, 11:00

Де: Київський академічний театр ляльок (вул. Грушевського, 1-а)

Вартість: від 80 грн, у продажу на Concert.ua

Київський академічний театр ляльок

Відома з дитинства історія казкаря Андерсена про чарівне перетворення маленького гидкого каченяти на прекрасного лебедя. Головне пам’ятати, що кожен з нас народжений для польоту, у кожного з нас є крила – міцні і красиві. Кожен із нас з дитинства – особливий, не такий, як усі. Головне – вірити в себе, бути сильним духом і красивим душею, аби зуміти ці крила розкрити, незважаючи ні на кого і ні на що.

"Зоряна" команда постановників: запрошений режисер Михайло Урицький (лауреат престижної театральної премії "Київська пектораль-2015" в номінаціях "Краща режисура", "Краща драматична вистава" і "Краща вистава для дітей"), художник-постановник Микола Данько (лауреат "Київська пектораль-2015" в номінації "Краща сценографія").

Intelligency

Коли: 1 лютого, 19:00

Де: Mezzanine (вул. Нижньоюрківська, 31)

Вартість квитків: від 300 грн, у продажу на Concert.ua

Білоруський колектив Intelligency повертається до Києва — цього разу в розширеному складі зі скрипкою і духовою секцією. Група, що поєднує techno, IDM і blues, привезе свій новий альбом Renovatio.

У клубі Mezzanine музиканти відіграють чотиригодинний концерт у три етапи. Спочатку глядачі побачать live-концерт всієї банди зі скрипкою і духовою секцією, потім — годинна програма в скороченому складі Intelligency з двох музикантів. І на завершення — техно сет.

RAY Collins' Hot-Club

Коли: 1 лютого, 19:00

Де: Caribbean Club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 590 грн, у продажу на Concert.ua

Єдиний концерт у Києві кращого свінг-оркестру Європи – німців Ray Collins' Hot-Club. Вони – хедлайнери світових свінг- та рокабілі- фестивалів, що грають автентичний якісний джамп-блюз, свінг та джайв 40-х та 50-х років. До Києва цього разу вони привезуть свій новий альбом When night comes to Berlin.

В арсеналі Ray Collins' Hot-Club вже 13 альбомів, і незабаром відсвяткують 20 років творчої діяльності. За цей час вони об’їхали увесь світ, адже їхній енергії неможливо чинити опір. Кожен гість занурюється у золоту еру біг-бендів, бурхливу культуру Америки 50-х, свободи та драйву. Спеціальний гость концерту – улюбленці публіки і головні рокенрольники Києва гурт "Руки’В Брюки" (RvB). Тож готуйтесь до несамовитих танців.

Смута

Коли: 1-2 лютого, 19:00

Де: Центр Сучасного Мистецтва "ДАХ" (вул. Велика Васильківська, 136)

Вартість квитків: від 400 грн, у продажу на Concert.ua

"Смута" – нова вистава Влада Троїцького, історично-психологічна трагедія за п’єсою геніального драматурга та театрального філософа KLIMа. В основу вистави лягли події Смутного часу – періоду історії Московського царства з 1604 року до 1613 року, який розпочався з виступу Лжедмитрія I – самозванця. Він, удаючи з себе сина Івана Грозного, з'явився на польсько-московському кордоні з військом донських козаків та польських добровольців.

Масштабна театральна картина у три акти – щільне чуттєве занурення в період Смутних часів. Вона дає можливість зсередини прожити зародження періоду стихійних лих, важких політичної, економічної, соціальної та державної криз. Режисер, постановник, сценограф – Влад Троїцький.

Miréle

Коли: 2 лютого, 19:00

Де: Mezzanine (вул. Нижньоюрківська, 31)

Вартість квитків: від 350 грн, у продажу на Concert.ua

Instagram-зірка та екс-учасниця дуету "Мы" Єва Краузе привезе до Києва свій третій сольний альбом "Кокон". Повний ніжного електропопу реліз, до якого увійшло 11 треків, побачив світ у грудні 2019 року.

Miréle – це мрійливий вокал, легкі електронні музичні хвилі і проникливі тексти. Кожна пісня – особиста історія, розкритий нерв. "Мы" виявився лише першим акордом її кар'єри, а головна нота ще десь попереду.