Афіша Києва на вихідні: куди піти 7-9 березня

Перші довгі весняні вихідні – чудовий привід вийти з дому. Тож обирайте, куди саме: на унікальний концерт "Другої Ріки", вражаюче трибьют-шоу легендарних The Beatles чи The Prodigy, імпровізаційне шоу від театру "Воробушек", Pianoбой з оркестром чи до старих друзів 5nizza. Усе це і навіть більше – у традиційній підбірці від Афіша 24.

ЦеШо

Коли: 7-8 березня, 19:00

Де: Центр Сучасного Мистецтва "ДАХ" (вул. Велика Васильківська, 136)

Вартість квитків: 400 грн, у продажу на Concert.ua

Вистава-концерт від театральної трупи театру "Дах", усі учасниці якої – дівчата. Камерний музично-театральний "соціальний рейв". Чотири акторки, які грають на віолончелі, контрабасі, акордеоні, мелодиці, саксофоні та ксилофоні. Вони відправлять вас у музично-психологічний тріп та подарують можливість перетасувати своє розуміння світу.

"ЦеШо" досліджують хто ми, де та як живемо, говорять про проблеми сучасної людини. Творчим керівником колективу є Влад Троїцький – театральний режисер і засновник "ГогольФесту".

Друга Ріка – Рекорди

Коли: 7 березня, 19:00

Де: Atlas (вул. Січових стрільців, 37-41)

Вартість квитків: від 500 грн, у продажу на Concert.ua

Музиканти української рок-групи "Друга Ріка" вирішили із розмахом відсвяткувати 15-ту річницю свого найважливішого альбому "Рекорди". 7 березня група зіграє спеціальний концерт, під час якого чимало пісень з цього альбому будуть зіграні вперше за багато років.

"За кількістю хітів "Рекорди" можуть посперечатися хіба шо з "Пірамідою". Але якщо про останній альбом — слово за часом, то хіти "Рекордів" уже є довгожителями. Вони залишаються актуальними протягом 15 років, і жоден концерт без них не обходиться", – говорить фронтмен "Другої Ріки" Валерій Харчишин. І обіцяє – під час цього по-справжньому унікального концерту музиканти зіграють всі пісні з альбому.

The Beatles Tribute – Liverpool Legends

Коли: 7 березня, 19:00

Де: Cаribbeаn club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 600 грн, у продажу на Concert.ua

Перший виступ в Україні всесвітньо відомого колективу Liverpool Legends, створеного рідною сестрою гітариста легендарних The Beatles Джорджа Харрісона Луїзою. Музиканти привезуть програму The Greatest Hits, яка охоплює всю історію найвеличнішої групи усіх часів.

Завдяки увазі до кожної музичної деталі, автентичним костюмам, вінтажним інструментам Liverpool Legends створюють неймовірну атмосферу живих концертів The Beatles. Тож якщо ви бажаєте відчути тремтіння від пісні Hey Jude чи ностальгію від Yesterday, якщо для вас та ваших друзів фраза Come together – це пароль, а Let it be – девіз по життю, тоді ласкаво просимо на борт нашої жовтої підводної лодки.

Дискотека 80-х

Коли: 7 березня, 19:00

Де: Палац Спорту (пл. Спортивна, 1)

Вартість квитків: від 950 грн, у продажу на Concert.ua

На грандіозному щорічному фестивалі "Дискотека 80" виступатимуть справжні поп-легенди – С.С.Catch, вокалістка BONEY M Ліз Мітчел, Didier Marouani та Afric Simone. На вас чекає тригодинний танцювально-музичний марафон, наповнений улюбленими ритмами eurodance і хітами у виконанні справжніх легендарних кумирів кількох поколінь. Спеціальні гості: легендарні українські колективи Аква Віта і Ван-Гог.

C.C.Catch – королева євродиско. У 1985 році у свій день народження співачка випустила дебютний сингл I Can Lose My Heart Tonight, який тут же став хітом в усій Європі – і залишається ним досі. Карибський квартет BONEY M, вокалісткою якого була Ліз Мітчел, за свою 10-річну історію отримав безліч нагород музичної індустрії, завоював близько 200 золотих і платинових дисків, був занесений в Книгу рекордів Гіннеса за обсяги продажів в різних країнах світу.

Didier Marouani – французький музикант і композитор, один з перших представників жанру електронної музики, який став незмінним лідером дуже популярної свого часу групи Space. Afric Simone – мозамбікський співак бразильського походження. Його найвідоміша композиція Hafanana написана на мові шангаан народності тонга з вкрапленням англійських слів і проповідує толерантність і оптимізм.

Мачете

Коли: 7 березня, 20:00

Де: StereoPlaza (п-т Лобановського, 119)

Вартість квитків: від 690 грн, у продажу на Concert.ua

Під час великого концерту популярний український гурт Мачете презентує свій новий альбом I’MPULS. Відомий музичний проєкт Ярослава Малого зачарує новою програмою та ще більш відвертими композиціями.

За словами музикантів, у композиції з альбому I’MPULS – це і є справжнє й чисте кохання разом зі світлою енергією, що пробуджує та робить людей щасливими. Це – творчість, що робить світ кращим.

Pianoбой. Хісторі. Святковий концерт з оркестром

Коли: 8 березня, 19:00

Де: Палац спорту (пл. Спортивна, 1)

Вартість квитків: від 490 грн, у продажу на Concert.ua

На київських прихильників Дмитра Шурова очікує спеціальне шоу, адже концерт поєднає у собі одразу три значущі події: святкування Міжнародного жіночого дня, презентацію нового альбому "Хісторі" та 10-річний творчий ювілей Pianoбой. "Це буде вечір святкування життя як воно є – з його найемоційнішими моментами. Всі – юні та з досвідом, пари та сингл, закохані та після важкого розриву – ми всі будемо відчувати, що ми в одному космічному кораблі, що несе нас до вершин", – обіцяє група.

Оригінальна програма стане дивовижним подарунком для всіх шанувальників артиста, адже цього разу Pianoбой виступатиме в супроводі оркестру. У крутому шоу поєднаються фірмовий романтичний драйв та енергія рок-бенду та гармонія оркестрового звучання. Разом з новими композиціями на концерті пролунають улюблені "Кохання", "Родимки", "Шампанські очі", "Родина", "Все, що тебе не вбиває" та інші відомі пісні.

Марія Чайковська

Коли: 8 березня, 19:00

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців 37-41)

Вартість квитків: від 400 грн, у продажу на Concert.ua

Українська виконавиця Марія Чайковська повертається з великим святковим концертом. Співачка представить нову програму "Парус".

Після дворічної перерви Марія Чайковська зіграє концерт у Києві, аби прихильники, що сумували за нею, нарешті мали змогу почути улюблені пісні та нові композиції, зіткані із багатошарової лірики та космічних мелодій. Адже сама Марія і є те вітрило, яке за допомогою чарівної музики забере вас у подорож по морю спогадів, наповнених хвилями нових мрій.

Леді Епохи Біг-Бендів. Aniko Dolidze Big Band

Коли: 8 березня 19:00

Де: Caribbean club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 300 грн, у продажу на Concert.ua

Чарівна Аніко Долідзе та її біг-бенд зіграють святковий концерт "Леді епохи біг-бендів". "Для мене цей концерт – це шана тим, хто створив для нас мову та форми, створив для нас фундамент і ми продовжуємо протягувати ці невидимі нитки з минулого в майбутнє. Я не перестаю вчитися у цих великих жінок, і дивуюся їх тонкій вокальній майстерності, витонченості та вмінню триматися на сцені", – розповідає Аніко Долідзе.

Тож справжня леді українського джазу в оточенні сімнадцяти першокласних музикантів на один вечір стануть вашими провідниками у вишукані часи яскравого, віртуозного та мелодійного свінгу. У програмі – пісні Пет Фрайдей, Аніти О’Дей, Хелен Уорд, Джун Крісті, Хелен О’Коннелл, Марти Тілтон, Хелен Форрест, Айрін Дей та The Clark Sisters.

Дооовга імпровізація Воробушка

Коли: 9 березня, 18:00

Де: Кінотеатр Ліра (вул. Велика Житомирська, 40)

Вартість квитків: від 175 грн, у продажу на Concert.ua

Дооовга (саме так, з трьома "о") імпровізація Воробушка – це єдина в країні імпровізація, яка грається з механіки "Армандо". Це справжній портал у всілякі світи, в будь-який фільм, книгу, країну, діалог через сцену. І найголовніше – це насправді смішно!

Більше конкретики: на сцену виходять всі актори театру "Воробушек" та запрошений гість (хто саме – завжди сюрприз). А далі все залежить від глядачів, адже імпровізація тісно пов'язана з аудиторією.

5nizza

Коли: 9 березня, 19:00

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців 37-41)

Вартість квитків: від 1000 грн, у продажу на Concert.ua

Великий сольний концерт однієї з найкультовіших українських груп. Два голоси, одна гітара та пісні, які знають напам'ять усі. Пісні, які пройшли перевірку часом, які співали колись у дворах – навіть тоді, коли шляхи Андрія Запорожця та Сергія Бабкіна розійшлись.

Але у 2017-му справдились бажання багатьох прихильників групи – 5'nizza продовжила свою історію третім альбомом “Ку”. Дует Запорожця і Бабкіна знову створив справжні "бойовики", які хором на концертах підспівують глядачі. "Самолет", "Але", "Далеко" – і звичайно, класичні "Солдат", "Весна", "Стрела" – все це почуємо наживо вже цієї неділі.

Симфонічні The Prodigy

Коли: 9 березня, 19:00

Де: Caribbean club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 370 грн, у продажу на Concert.ua

Симфонічний GosOrchestra під керівництвом Олександра Госачинськово вперше зіграє нову програму – "Симфонічні Prodigy". Вперше в Україні хіти британців зазвучать в подібному виконанні – оркестрові аранжування створив джазовий музикант Усеін Бекіров. Voodoo People, Breathe, Omen, Firestarter – всі ці пісні і не тільки ви зможете почути цього вечора.