Афіша Києва на вихідні: куди піти 8-9 лютого

Цього вікенду можна поїсти вареників на ВДНГ, подивитись з дитиною шоу неонових бульбашок або "Красуню та Чудовисько", на власні очі побачити Нацвідбір на Євробачення 2020, послухати оперу під зорями або від душі посміятись над відвертими жартами без цензури - найцікавіші події Києва на вихідні у традиційній підбірці Афіша 24.

Вікенд вареників на ВДНГ

Коли: 8-9 лютого

Вартість квитків: безкоштовно

Вікенд вареників на ВДНГ

Найвідомішу українську страву – вареники – можна буде скуштувати з будь-якою начинкою: солодкі – з сиром, вишнями, чорницею, солоні – з лівером, м’ясом, картоплею, капустою, приправлені салом, смаженою цибулькою чи сметаною. А ще у програмі виступи народних колективів, варенична лотерея "Еники Беники їли вареники", гастрономічні фешн-покази, "варенична" дискотека та змагання на швидкісне поїдання головної страви вихідних – "Спритні щелепи".

А пам’ятаєте фантастичну здібність Пацюка з "Вечорів на хуторі близ Диканьки" їсти вареники без рук? У вас також буде можливість спробувати примусити вареники левітувати – у тематичній фотозоні, де ви усією родиною зможете зробити знімки на пам’ять у найкращих традиціях відомого роману Миколи Гоголя.

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Шоу неонових бульбашок

Коли: 8 лютого, 15:00 та 17:00

Де: Kinder club (пр-т Петра Григоренка, 23)

Вартість квитків: 200 грн, у продажу на Concert.ua

Шоу неонових бульбашок

Це фантастична музична феєрія яскравих мильних гігантів, що подарує незабутні враження як малюкам, так і їх батькам. У цій захоплюючій шоу-програмі ви побачите танцюючі і ручні блискучі пухирці, безліч трюків з неоновими та димовими бульбашками, 1000 і одну мильну комету. А ще - феєрверки з мильних бульбашок, вогняні трюки з ними і занурення в космічний скафандр. А головне - вся ця неонова феєрія відбувається в максимальній темряві.

Шоу-програма для дітей від 3 років. Дітям до 5 років - безкоштовно в супроводі дорослого (без надання окремого місця)

Національний відбір на Євробачення 2020

Коли: 8 лютого

Де: Палац культури КПІ (просп. Перемоги 37)

Вартість квитків: від 320 грн, у продажу на Concert.ua

Учасники першого полуфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020

За право представляти країну на Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2020 боротимуться 16 українських виконавців. Перший півфінал Національного відбору відбудеться 8 лютого, другий – 15 лютого. І нарешті у фінальному відборі 22 лютого з-поміж шести учасників оберуть того, хто поїде від України до Нідерландів.

Тож вже цієї суботи розпочнеться шоу, за яким, затамувавши подих, слідкує вся країна. У першому півфінали візьмуть участь наступні конкурсанти: гурт [О], Jerry Heil, Katya Chilly, KRUTЬ, Go-A, CLOUDLESS, GIO та Assol.

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Space Of Variations

Коли: 8 лютого, 19:00

Де: Bingo (пр-т Перемоги 112)

Вартість квитків: від 300 грн, у продажу на Concert.ua

Space Of Variations із великим сольним концертом у Києві презентуватимуть свій новий сольний альбом. Ці музиканти – одні з небагатьох представників важкої сцени України, які не тільки утримують статус кращої метал-групи, але й регулярно гастролюють в Європі та мають великий фідбек за межами України. Вони неодноразово ділили сцену з всесвітньо відомими бандами, серед яких Architects, Jinjer, Devildriver, Emmure, Adept та інші.

Вар’єте "Рояль" 21+

Коли: 8 лютого

Де: Caribbean Club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 490 грн, у продажу на Concert.ua

Вар’єте "Рояль" 21+ у Caribbean Club

Вар’єте "Рояль" – це нове вишукане, відверте та видовищне шоу для дорослих. Глядачам пропонують аналог паризьких легендарных кабаре. Шик, стиль, яскраві костюми, оригінальні декорації та зваблива постановка – витончена сексуальність та легкий еротизм. У театралізований сюжет перформансу вплетені музичні номери та інтерактивна комунікація з гостями. Це жива і відверта гра з вигадливим сюжетом, яка перетворюється в новий та неповторний твір.

Музичним продюсером шоу виступив знаний український музикант та композитор Олексій Боголюбов. Хореографами-постановниками шоу стали відомі українські танцівниці, керівники балету NC-17 Showballet та засновники школи танцю Twist – Анна Паламарчук та Катерина Тришина, а також хореограф та солістка балету NC-17 Showballet – Світлана Черниш. Фото матеріали до проекту підготував відомий арт-ню фотограф – Руслан Лобанов.

Опера під зоряним небом. Нова історія

Коли: 8 лютого, 19:30

Де: Київський планетарій (вул. Велика Васильківська , 57/3)

Вартість квитків: від 250 грн, у продажу на Concert.ua

Повнокупольне шоу, що поєднує у собі музику видатних композиторів із сучаснісними проекціями 360. У програмі – арії із всесвітньо відомих вистав - мюзиклу "Привид опери" Е. Л. Веббера, сюїти "Пер Гюнт" Е. Гріга, опер "Севільський цирульник" Дж. А. Россіні, "Казки Гофмана" Жака Оффенбаха, "Травіата" Дж. Верді та інших.

Вокалісти – Лідія Яковенко, Євгенія-Амадейя Едельвайс та Олександр Молодик. Фортепіано – Христина Кравцова.

Красуня і Чудовисько

Коли: 9 лютого, 17:00

Де: Київський академічний театр ляльок (вул. Грушевського, 1-а)

Вартість квитків: від 80 грнгрн, у продажу на Concert.ua

Київський академічний театр ляльок

На час цієї чарівної вистави театр ляльок перетвориться на справжній середньовічний замок, в якому оживе давня легенда про дивовижну історію кохання Чудовиська та красуні на ім'я Бель. Відома історія про самозакоханого Принца, якого за його бездушність чаклунка перетворила на потворне Чудовисько. І наостанок залишила троянду, попередивши, що коли з троянди впаде остання пелюстка, а серце Принца так і не відчує справжнє, взаємне кохання, бути йому чудовиськом вічно.

Мова вистави – українська, тривалість – 65 хвилин. Рекомендована для дітей від 5-ти років.

Симфонії Всесвіту II

Коли: 9 лютого, 19:00

Де: Київська Консерваторія (вул. Архітектора Городецького, 1-3/11)

Вартість квитків: від 250 грн, у продажу на Concert.ua

Повернення приголомшливого проєкту Симфонії Всесвіту до Києва. У концерті братимуть участь один з кращих скрипалів сучасності Шломо Мінц та номінант премії Греммі, талановитий віолончеліст, головний диригент оркестру "Віртуози Києва" Дмитро Яблонський. У програмі – твори Джузеппе Верді, Олексія Шора, Каміля Сен-Санса та Фелікса Мендельсона-Бартольді.

Це справжні шедеври класичної музики, створені італійськими майстрами. Впізнавані мотиви та чуттєва скрипка Шломо Мінца подарують вам незабутній вечір.

Просто Стендап 18+

Коли: 9 лютого, 20:00

Де: Samogon Grill Bar (б-р Лесі Українки 34А)

Вартість квитків: від 190 грн, у продажу на Concert.ua

Відмінний варіант відпочинку для недільного вечора – весела вечірка із відвертими жартами без цензури. Вас заряджатимуть сміхом і позитивом лауреат фестивалю 2nd International COMEDY Week in Kiev Юра Коломієць, учасник тв-шоу "Розсміши Коміка" і переможець фестивалю Kiev International Stand Up Comedy Week 2019 Сергій Чирков, фіналіст тв-шоу "Комік на Мільйон" Артур Петров та переможець "Стендап Шоу" і "Розсміши Коміка" Максим Коновал. І повірте, цей гумор рівня 18+ не залишить байдужим нікого.