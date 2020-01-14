Альбом The 69 Eyes став рок-релізом року

Перемогу у своїх намінаціях також отримали Volbeat, Children of Bodom і Rammstein.

Найбільше альтернативне музичне видання у Фінляндії Kaaoszinen підвело підсумки 2019-го року. За результатами голосування аудиторії, найкращим зарубіжним метал-релізом року став однойменний альбом Rammstein. І це досить передбачувано – останній реліз німців посів перші позначки у чартах по всьому світу. При цьому найкращим фінським метал-альбомом глядачі назвали Hexed гурту Children of Bodom, що наприкінці року оголосив про розпад.

Найкращим зарубіжним рок-альбомом 2019-го фіни назвали Rewind, Replay, Rebound датської групи Volbeat. До речі, цей реліз став першим після зміни складу музикантів – два роки тому гурт полишив його незмінний бас-гітарист Андерс Кьйохольм.

А от найкращим фінським рок-альбомом став West End гурту The 69 Eyes. Ветерани рок-сцени із 30-річним досвідом цілком могли видати збірник найкращих хітов гурту та поїхати у ювілейний тур, однак вони зробили ставку на нові треки – і, як бачимо, результат не забарився.

Альбом West End для The 69 Eyes – це вже 12-та платівка. Проте річницю ніхто не відміняв – і наразі гурт перебуває у великому всесвітньому турі. "Ми готуємося поїхати в тур на чотири роки, тому не дивуйтеся, якщо ми гратимемо в країнах і на континентах, на яких давно не грали", – говорять фіни. Повернеться The 69 Eyes і до України – 11 березня 2020 року легендарний готік-гурт зіграє у київському клубі Atlas.

Квитки на The 69 Eyes у Києві можна купити онлайн на Concert.ua.